Der Tablettendispenser

bei allen Lieferanten nachfragen, ob es das dort billiger gibt, dem aktuellen Lieferanten mit Dumpingpreisen die Pistole auf die Brust setzen – und am Ende blieb alles beim Alten, weil der Dispenser-Deckel 0,2 € zu teuer war. Ich habe diese Art des Arbeitens nicht ausgehalten und bin in meinen erlernten Job zurückgegangen. Und das war auch gut so, liebe Kolleginnen und Kollegen…

In meinem alten Job lag lange Zeit ein Tablettendispenser auf meinem Schreibtisch. Dabei handelte es sich um ein Muster eines Lieferanten. Das Ding war nicht mal einen Groschen billiger als der Standard, der aktuell im Portfolio war. Trotzdem hat mich dieses Teil wochenlang, wenn nicht monatelang, beschäftigt:

Nur dass der kein Muster ist, sondern mit Herz- und Blutdrucktabletten gefüllt werden muss.

Was bleibt, ist ein Tablettendispenser, der auf meinem Schreibtisch liegt.

Der alte Job hat so seine Spuren hinterlassen, und auch wenn ein seit kurzem diagnostizierter genetischer Herzfehler der Hauptgrund für den Dispenser und seine Füllung ist, war diese Art des Arbeitens nicht förderlich.

Da ist der aktuelle Arbeitgeber schon angenehmer.

Und was auf jeden Fall super ist: dass ich jetzt nicht mehr voll arbeite. So habe ich viel mehr Zeit, um mich den Ama-Zwee-Themen zu widmen.

Wobei mich dieses Thema aktuell auch immer mal wieder etwas nachdenklich stimmt.

Nicht, weil der Saisonstart missglückt ist, sondern weil ich in meinen Socials sehe, was andere Fotografen und Content-Creator von ihren Vereinen bekommen haben, nachdem sie sich ein weiteres Jahr haben „verpflichten“ lassen. Die Betonung liegt hier klar auf „Verein“ und nicht auf „Mannschaft“.

Nun gut… ich habe das ja alles freiwillig angefangen, und dann ziehen wir das auch durch. Macht ja auch Spaß.

Erst recht, wenn einem die Losfee für den Berlin-Pokal eine der schönsten Spielstätten Berlins aus dem Topf zieht.

Es ging nämlich heute zur zweiten Mannschaft der Berliner Amateure an die Züllichauer Straße. Ein großartiger Sportplatz, mit Ausbau an allen vier Seiten und einer wirklich ausgezeichneten kleinen Haupttribüne. Und das alles liegt direkt neben dem Tempelhofer Feld, kaum von der Straße aus sichtbar.

Ich konnte sogar direkt vor dem Eingang parken und hatte auch noch viel Zeit, bis der Ball rollen sollte. Daher gab’s erst mal, quasi zum Frühstück, eine leckere Sucuk-Pide.

Anschließend wurde, bei gutem Trash-Talk mit dem Anzeigenhauptmeister und dem Teilzeitassi, alles aufgebaut, und dann betraten beide Mannschaften das Feld.

Ich hatte kaum eine gute Position zum Knipsen gefunden, da klingelte es direkt im Hertha-Tor. Ein sehenswerter Treffer brachte die Gastgeber in Führung. Fassungslos drehte ich mich vom Spielfeld weg und fand so, auf den Stufen der Hintertortribüne, ein 2-Cent-Stück. Auch ein paar Socken lagen da rum – warum auch immer. Aber die blieben, im Gegensatz zu dem Kupfergeld, dort liegen.

Auf die Socken bekamen die Herthaner eine ganze Menge guter Chancen, doch der Keeper der Berliner Amateure machte das Spiel seines Lebens. Der Torhüter, der eigentlich zur dritten Mannschaft gehörte und hier nur aushalf, ließ die Gäste nahezu verzweifeln.

Erst Tom schaffte es mit einem platzierten Distanzschuss, den Ausgleich zu erzielen.

Kurz danach war Pause, und ich beruhigte meine Nerven mit dem Fotografieren eines Raubvogels, der auf dem Friedhof auf der anderen Straßenseite nach Nahrung suchte.

Im zweiten Durchgang brachte Justin die Ama Zwee recht schnell in Führung. Danach hielt der Torwart der Amateure alles, was zu halten war. Seine Vorderleute ließen die wenigen Chancen, die sie hatten, liegen – und so zitterte sich Hertha in die nächste Pokalrunde.

Wieder zu Hause angekommen, musste ich erst einmal meine Tabletten aus dem Dispenser fischen… vielleicht sollte ich den alten Job doch als unschuldig einstufen und die Hertha an den Pranger stellen.

Ha Ho He Amateure Zwee

Der Kutten König