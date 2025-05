"Der Tabellenplatz spiegelt nicht das Potenzial wider"

Nach der Niederlage in Barsinghausen, wodurch die Serie von Mühlenfeld riss, will man nun zuhause den nächsten Dreier einfahren. In der laufenden Saison verlor man auf heimischen Rasen nur drei Mal, konnte aber auch nur drei Siege einfahren, da dazu acht Unentschieden kommen. "Letzte Woche haben wir die erste Halbzeit verschlafen und wissen, dass uns das nicht nochmal passieren darf. In dieser Liga wird vieles bestraft und somit sind wir sensibilisiert." weiß Mario Pohl, Trainer des Aufsteigers.