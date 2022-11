Der Tabellenletzte SV Straelen darf nur kurz in Lippstadt hoffen Regionalliga: Der SV Straelen kassiert mit dem 1:3 beim SV Lippstadt Saisonniederlage Nummer 13. Torjäger Viktor Maier erzielt alle Treffer für den Gastgeber. Sein StraelenerKollege Philipp Dünnwald verschießt einen Elfmeter.

Es bleibt dabei: Der SV Straelen trudelt unaufhaltsam dem Abstieg in die Oberliga entgegen. Das 1:3 (0:1) beim SV Lippstadt bedeutete am Samstag am 16. Spieltag Saisonniederlage Nummer 13. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt weiterhin elf Punkte und erscheint angesichts der Ausgeglichenheit der Vierten Liga fast schon uneinholbar.

Und dennoch ließ der Tabellenletzte auch in der Lippstädter Liebelt-Arena zumindest in der zweiten Halbzeit erkennen, dass er nicht gewillt ist, sich wehrlos in sein Schicksal zu ergeben. „Ich rücke das Thema Klassenerhalt momentan bewusst etwas in den Hintergrund. Mir kommt es darauf an, dass wir gute Spiele abliefern. Mit unserer Leistung war ich diesmal nur phasenweise einverstanden“, sagte Straelens Trainer Bekim Kastrati nach der Begegnung.

Maier kaum zu stoppen

Vor knapp 600 Besuchern gab der favorisierte Gastgeber von Beginn an den Ton an. Und der SV Lippstadt hatte zwei überragende Spieler in seinen Reihen, die das Spiel mehr oder weniger im Alleingang entscheiden sollten. Zum einen Mittelstürmer Viktor Maier. Der 33-Jährige bringt jede Menge Viertliga-Erfahrung mit und erlebt zurzeit in Ostwestfalen seinen dritten Frühling. Gegen den SV Straelen zeichnete er für alle drei Treffer verantwortlich und führt aktuell mit elf Toren die Torjäger-Liste in Liga vier an.

Wenn der SV Lippstadt gefährlich vor dem Tor der Grün-Gelben auftauchte – was nicht gerade selten passierte – geschah dies vor allem auf der linken Angriffsseite. Verantwortlich dafür war hauptsächlich Phil Halbauer. Der 24-jährige Linksverteidiger, der in der Jugend von Arminia Bielefeld ausgebildet worden ist, schaltete sich unermüdlich in den Angriff ein und war mit seinen präzisen Flanken ein ständiger Gefahrenherd. Bereits nach neun Minuten geriet das Schlusslicht in Rückstand. Ausnahmsweise schlug Maximilian Fischer den Ball von der linken Seite in den Strafraum, wo Viktor Maier zum ersten Mal an diesem Nachmittag aus kurzer Distanz erfolgreich war.