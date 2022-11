Der Tabellenführer zu Gast im Paradies Am Freitagabend erwartet die Zeiss-Elf unter der erstmaligen Leitung von Trainer Henning Bürger mit dem Berliner AK 07 den Tabellenführer. Anstoß im heimischen Ernst-Abbe-Sportfeld ist 19 Uhr.

Nach einer ereignisreichen Woche, in der zunächst Andreas Patz von seinen Aufgaben als Trainer freigestellt, und am Dienstag die Trennung von Sportdirektor Tobias Werner, den es zum SSV Jahn Regensburg in die 2. Bundesliga zieht, bekanntgegeben wurde, steht nun am Freitagabend das nächste Heimspiel des FCC in der Regionalliga an.

Wenn 19 Uhr im Spiel gegen den Berliner AK 07 - nicht weniger als der aktuelle Tabellenführer - der Anpfiff im heimischen Ernst-Abbe-Sportfeld ertönt, wird erstmals Henning Bürger als verantwortlicher Trainer an der Jenaer Seitenlinie stehen. Der NLZ-Leiter des FCC, der erst vor zwei Wochen die U17 übernommen hatte, stellt sich der Verantwortung, um in einer komplizierten Situation den Verantwortlichen die nötige Zeit für die anstehenden personellen Entscheidungen zu geben. Henning Bürger, der beim FCC schon einmal in der Saison 2007/2008 Verantwortung als Trainer übernahm, soll bis Jahresende das Traineramt interimistisch bekleiden.

Henning Bürger: "Wir hatten natürlich noch nicht so viele gemeinsame Trainingseinheiten. Aber ich denke, dass ich das, was mir wichtig ist, auch in den wenigen Tagen rüberbringen konnte. Am Donnerstag ist dann schon das Abschlusstraining, und dann geht es am Freitag vollmotiviert in das Spiel gegen den Berliner AK."

Die personelle Situation stellt sich mit Ausnahme des wegen seiner gelb-roten Karte in Meuselwitz gesperrten Mannschaftskapitäns Bastian Strietzel und dem länger ausfallenden Justin Schau (nach Fuß-OP) positiv dar. Alle anderen Spieler befinden sich im Teamtraining. Das gilt auch für Maurice Hehne, der zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel passen musste.

Über die Startelf und deren taktischen Maßgaben für Freitagabend wollte sich Henning Bürger freilich nicht in die Karten blicken lassen, verriet aber: "Wir müssen über ein spielstarkes Mittelfeld andere Mittel und Wege als lange Bälle finden. Daran haben wir in dieser Woche gearbeitet. Nun liegt es an den Spielern, dies auch im Spiel umzusetzen."

Angesprochen auf ein "Rezept", wie man der Mannschaft, die seit sieben Spielen ohne Sieg ist, helfen kann, meinte Jenas Trainer: "Es braucht eine gute Mischung aus Aggressivität, Reibung und Lockerheit. Ich weiß, was in den Spielern vorgeht, wenn sie da rausgehen. Sie tragen natürlich einen gewissen Rucksack. Aber - da bin ich wieder beim Stichwort Pensum - das muss man rauslaufen und, wenn der Pfiff kommt, einfach loslegen und möglichst eine gute erste Aktion haben, was dann jeden einzelnen Spieler sicherer macht."