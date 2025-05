Der Tabellenführer schwächelt - ASC II zuhause eine Bank

„Wir hätten auch höher gewinnen können, aber die Chancenverwertung und die hektische Anfangsphase müssen wir uns ankreiden“, so Pien. Im nächsten Spiel will sein Team auch auswärts endlich wieder punkten.

Mit taktischer Umstellung auf eine Dreierkette in der zweiten Halbzeit erhöhte der ASC den Druck gegen tiefstehende Gäste, die in dieser Phase kaum noch Entlastung fanden. Sahinbas traf zum Ausgleich, bevor Grüness die erneute Führung erzielte. Sahinbas setzte mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt.

Mit einem wahren Offensivfeuerwerk in der ersten Halbzeit hat der SV Ahlerstedt/Ottendorf V dem FSV Bliedersdorf/Nottensdorf II im Duell Letzter gegen Vorletzter keine Chance gelassen. Schon in der Anfangsminute eröffnete Hauke Corleis den Torreigen, und in der Folge ging es Schlag auf Schlag.

Ein unterhaltsames und ereignisreiches Spiel sahen die Zuschauer in Himmelpforten, wo der MTV II mit einem 5:3-Heimerfolg über den Tabellenführer TSV Eintracht Immenbeck III den nächsten Dreier einfuhr. Die Partie bot alles, was das Fußballherz begehrt: insgesamt acht Tore, gleich vier Foulelfmeter, viele Verwarnungen aber stets ein fairer Umgang beider Teams auf dem Platz.

Der Start in die Begegnung verlief aus Sicht der Gäste denkbar schlecht. Bereits in der 2. Minute traf Fabian Zeitz zur frühen Führung für den MTV, Nino Henne legte wenig später zum 2:0 nach. Immenbeck kam in der Anfangsphase nicht ins Spiel, agierte taktisch unsauber und ließ zu viele Räume zu, wie TSV-Trainer Marvin König später einräumte: „In den ersten 30 Minuten haben wir Lehrgeld gezahlt.“

Dennoch kämpfte sich Immenbeck zurück. Janne-Jesper Peter verkürzte per Foulelfmeter auf 2:1 (39.), doch Himmelpforten reagierte noch vor der Pause: Niklas Friedrich stellte den alten Abstand mit dem 3:1 wieder her (43.). Die zweite Halbzeit begann dann deutlich besser für die Gäste: Peter traf zunächst zum 3:2 (54.) und glich eine Viertelstunde vor Schluss per erneutem Strafstoß sogar zum 3:3 aus (75.). In dieser Phase zeigte sich die Moral der Immenbecker, die sich trotz Rückständen mehrfach zurück ins Spiel kämpften.

Doch Himmelpforten gab sich nicht geschlagen. Die Borstelmann-Elf blieb ruhig, fand nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich schnell zurück in die Partie und belohnte sich: Erneut war es Niklas Friedrich, der in der 79. Minute zum 4:3 traf – und in der Nachspielzeit mit seinem dritten Treffer per Elfmeter endgültig den Deckel drauf machte (90.+1).

MTV-Coach Thomas Borstelmann war vor allem von der Reaktion seines Teams nach dem Ausgleich beeindruckt: „Wie wir nach dem 3:3 wieder zurück ins Spiel gefunden haben, war richtig stark. Ich bin stolz, wie die Jungs das gemacht haben. Der Sieg war verdient.“

Auf der Gegenseite herrschte trotz der Niederlage Aufbruchstimmung. Trainer Marvin König sah auch positive Ansätze: „Täglich grüßt das Murmeltier. Wieder individuelle Fehler, wieder keine Punkte. Aber die zweite Halbzeit hat gezeigt, dass wir jeden Gegner vor Probleme stellen können.“

Für Immenbeck war es bereits die dritte Niederlage in den letzten fünf Spielen.