Der Tabellenführer schlägt erst ganz spät eiskalt zu

Alemannia Pfalzdorf war am Freitagabend drauf und dran, seinem Ruf als Favoritenschreck wieder einmal alle Ehre zu machen. Die Mannschaft von Trainer Raphael Erps hatte im Duell mit Tabellenführer VfL Rhede in der Schlussphase deutliche Vorteile und war ganz dicht am Siegtreffer.
Doch in der Nachspielzeit schlug der Rheder Mittelstürmer David Weade, der in der ersten Hälfte bereits das 1:0 für die Gäste erzielt hatte (27.), noch zweimal zu – unter dem Strich musste sich die Alemannia sehr unglücklich mit 2:4 (2:2) geschlagen geben. „Im ersten Moment hat diese Niederlage sehr wehgetan. Doch mit etwas Abstand dürfen wir stolz sein. Wir haben gegen eine Spitzenmannschaft, die noch keinen Punkt abgegeben hat, unsere stärkste Saisonleistung gezeigt. Wir müssen zwar weiter auf unseren ersten Sieg warten, sind aber auf einem sehr guten Weg“, sagte Erps.
Rund 150 Besucher sahen im Heribert-Ramrath-Stadion eine abwechslungsreiche Begegnung, in der sich der Außenseiter von Anfang an nicht versteckte. Die Alemannia ließ sich auch durch den Rheder Führungstreffer nicht verunsichern. Kurz vor der Pause schickte Christian Emmers Angreifer Nick Helmus auf die Reise, der das verdiente 1:1 erzielte.
Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Schiedsrichter Darius Lukossek für einen Aufreger. Er entschied direkt an der Strafraumgrenze auf Freistoß für den VfL Rhede – Luca Lorei ließ sich die Chance zum 2:1 nicht entgehen (49.). „Die Meinung, dass das ein Freistoß war, hatte der Schiri exklusiv für sich“, so Erps.
Seine Mannschaft antwortete allerdings sofort. Nach einem sehenswerten Pfalzdorfer Angriff über die linke Seite war Dominik van Baal zum 2:2 zur Stelle (53.). Spätestens ab der 70. Minute hatte der Gastgeber mehr vom Spiel – die große Überraschung lag in der Luft. Doch Helmus und der eingewechselte Jamie Caspers hatten etwas Pech im Abschluss. Besser machte es auf der anderen Seite der Rheder Torjäger. Weade erzielte noch seine Saisontreffer vier und fünf (90.+2 und 90.+5) und machte den schmeichelhaften 4:2-Erfolg des Tabellenführers perfekt.