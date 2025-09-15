Der Tabellenführer schlägt erst ganz spät eiskalt zu

Rund 150 Besucher sahen im Heribert-Ramrath-Stadion eine abwechslungsreiche Begegnung, in der sich der Außenseiter von Anfang an nicht versteckte. Die Alemannia ließ sich auch durch den Rheder Führungstreffer nicht verunsichern. Kurz vor der Pause schickte Christian Emmers Angreifer Nick Helmus auf die Reise, der das verdiente 1:1 erzielte.

K.o. in der Nachspielzeit

Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Schiedsrichter Darius Lukossek für einen Aufreger. Er entschied direkt an der Strafraumgrenze auf Freistoß für den VfL Rhede – Luca Lorei ließ sich die Chance zum 2:1 nicht entgehen (49.). „Die Meinung, dass das ein Freistoß war, hatte der Schiri exklusiv für sich“, so Erps.

Seine Mannschaft antwortete allerdings sofort. Nach einem sehenswerten Pfalzdorfer Angriff über die linke Seite war Dominik van Baal zum 2:2 zur Stelle (53.). Spätestens ab der 70. Minute hatte der Gastgeber mehr vom Spiel – die große Überraschung lag in der Luft. Doch Helmus und der eingewechselte Jamie Caspers hatten etwas Pech im Abschluss. Besser machte es auf der anderen Seite der Rheder Torjäger. Weade erzielte noch seine Saisontreffer vier und fünf (90.+2 und 90.+5) und machte den schmeichelhaften 4:2-Erfolg des Tabellenführers perfekt.