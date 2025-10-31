Der Tabellenführer kommt

Am Samstag (14 Uhr) steigt im Stadion an der Düsternortstraße das Spitzenspiel der Oberliga Niedersachsen. Der Tabellendritte SV Atlas Delmenhorst trifft auf den aktuellen Spitzenreiter 1. FC Germania Egestorf-Langreder – ein Duell, das sportlich wie atmosphärisch einiges verspricht.

Die Gäste aus Barsinghausen reisen mit breiter Brust an. Mit 25 Punkten aus elf Spielen führt der 1. FC Germania Egestorf-Langreder die Tabelle an. Acht Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen stehen zu Buche – hinzu kommt das beeindruckende Torverhältnis von 26:12, das die beste Offensive der Liga markiert (gemeinsam mit Hildesheim). Zuletzt feierte die Mannschaft von Trainer Boris Besovic, der seit März 2025 an der Seitenlinie steht, zwei souveräne Siege: 5:0 gegen Lüneburg und 2:0 in Spelle-Venhaus.

Top-Torschützen sind Jonas Lübke und Tigrinho, die jeweils fünf Treffer beisteuerten. Pino Ballerstedt glänzte bislang als Vorlagengeber mit fünf Assists. Auffällig ist auch die Fairness der Barsinghäuser: Mit nur 18 Gelben Karten und einer Roten zählen sie zu den diszipliniertesten Teams der Oberliga.

Der SV Atlas Delmenhorst belegt vor dem 13. Spieltag Rang drei mit 21 Punkten aus zehn Spielen und einem Torverhältnis von 24:11. Nach dem turbulenten 3:3 gegen den TSV Wetschen will die Mannschaft von Key Riebau im direkten Duell wieder Stabilität und Kaltschnäuzigkeit zeigen. Vor allem im Offensivspiel um Steffen Rohwedder und Nico Poplawski – der bereits sieben Saisontore erzielte – ist Atlas jederzeit brandgefährlich.

Personell kann Riebau nahezu aus dem Vollen schöpfen. Verletzungs- oder Sperrenmeldungen liegen derzeit nicht vor. Auch die zuletzt angeschlagenen Ibrahim Temin und Dylan Burke stehen wieder zur Verfügung.

Bilanz spricht für Delmenhorst

Die jüngere Vergangenheit verspricht ein Duell auf Augenhöhe: In den letzten neun Begegnungen zwischen beiden Teams gewann der SV Atlas fünfmal, zweimal endete das Spiel remis, und zweimal siegte Germania. In der vergangenen Saison setzte sich jeweils die Gastmannschaft durch – Atlas mit 1:0 in Egestorf, Egestorf mit 1:0 in Delmenhorst.

Die Partie gilt als eines der attraktivsten Spiele der Hinrunde. Die Verantwortlichen des SV Atlas rechnen mit einem vollen Haus und empfehlen den Vorverkauf zu nutzen, um Wartezeiten an den Kassen zu vermeiden. Beide Teams treten in Bestbesetzung an – die Zuschauer dürfen sich auf ein intensives Duell zweier Topmannschaften freuen, das richtungsweisend im Aufstiegsrennen sein dürfte.

Anpfiff: Samstag, 1. November, 14:00 Uhr

Ort: Stadion an der Düsternortstraße, Delmenhorst