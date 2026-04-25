Der Tabellenführer aus Fischbachau muss gegen Miesbach II ran

Die Sportfreunde empfangen am Samstag die Bezirksligareserve. Trainer Hans Ostner warnt vor dem gefährlichen Gegner mit technisch guten Spielern.
Der Tabellenführer der A-Klasse 4 aus Fischbachau muss an diesem Samstag ab 14 Uhr gegen die Miesbacher Bezirksligareserve den nächsten Härtetest bestehen. Nach dem Sieg im Leitzachtal-Derby müssen die Sportfreunde ihre Tabellenführung gegen Warngau, Wörnsmühl und Hartpenning verteidigen und sind wieder in die Rolle des Gejagten gewechselt.
„Miesbach II ist ein sehr gefährlicher Gegner mit technisch guten Spielern“, analysiert Fischbachaus Trainer Hans Ostner seinen Gegner. Im Hinspiel reichte den Sportfreunden in einer umkämpften Partie ein einziger Treffer zum Sieg. Dennoch muss die Ostner-Elf auch an diesem Samstagnachmittag fleißig punkten, um die Verfolger auf Abstand zu halten. „Es gibt keine Pflichtsiege. Jedes Spiel verlangt volle Konzentration“, sagt Ostner, der personell aus dem Vollen schöpfen kann. „Die Stimmung ist gut, und wir wollen die Punkte in Fischbachau behalten.“
Die Miesbacher Bezirksligareserve will dagegen den ersten Punkt der Saison gegen ein Team aus den Top vier einfahren. „Wir haben keinen Druck und können mit zwei Siegen im Rücken befreit aufspielen“, erklärt Miesbachs Trainer Markus Weinbacher.
Bereits seit einigen Wochen ist das Thema Aufstieg für die Miesbacher Reservemannschaft Geschichte. Seither wollen die Kreisstädter vor allem die Entwicklung junger Spieler fördern und Teams an der Tabellenspitze vor Probleme stellen. „Fischbachau will Platz eins verteidigen, deswegen können wir es beruhigt und konzentriert angehen“, sagt Weinbacher, der offensiv agierende Sportfreunde erwartet.
„Der Matchplan steht. Schauen wir, ob wir es umsetzen können. Wir müssen gut verteidigen. Offensiv sind wir immer für Tore gut.“ Weinbacher reist mit vollem Kader nach Fischbachau. Sein Team sei heiß und freue sich auf das Topspiel am Breitensteins.