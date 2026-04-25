Der Tabellenführer aus Fischbachau muss gegen Miesbach II ran

Hans Ostner hat sein Team gewarnt. – Foto: Archiv

Der Tabellenführer der A-Klasse 4 aus Fischbachau muss an diesem Samstag ab 14 Uhr gegen die Miesbacher Bezirksligareserve den nächsten Härtetest bestehen. Nach dem Sieg im Leitzachtal-Derby müssen die Sportfreunde ihre Tabellenführung gegen Warngau, Wörnsmühl und Hartpenning verteidigen und sind wieder in die Rolle des Gejagten gewechselt.

„Miesbach II ist ein sehr gefährlicher Gegner mit technisch guten Spielern“, analysiert Fischbachaus Trainer Hans Ostner seinen Gegner. Im Hinspiel reichte den Sportfreunden in einer umkämpften Partie ein einziger Treffer zum Sieg. Dennoch muss die Ostner-Elf auch an diesem Samstagnachmittag fleißig punkten, um die Verfolger auf Abstand zu halten. „Es gibt keine Pflichtsiege. Jedes Spiel verlangt volle Konzentration“, sagt Ostner, der personell aus dem Vollen schöpfen kann. „Die Stimmung ist gut, und wir wollen die Punkte in Fischbachau behalten.“