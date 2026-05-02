Der SVS ist zurück – Schmira tankt Selbstvertrauen bei Union III von Patrick Hammer · Heute, 19:14 Uhr · 0 Leser

Nach zwei schmerzhaften Niederlagen im Aufstiegsrennen zeigte der SV Schmira beim FC Union Erfurt III die richtige Reaktion und brachte von Beginn an die nötige Mentalität auf den Platz. Jeder einzelne pushte seinen Mitspieler, Zweikämpfe wurden konsequent angenommen und selbst verlorene Bälle sofort wieder zurückerobert – eine geschlossene Mannschaftsleistung bei knallender Sonne. In der 14. Minute nahm sich Richter aus der Distanz ein Herz und versenkte den Ball sehenswert im unteren Eck zur 0:1-Führung. Der Heimkeeper sah den Ball durch seine Vorderleute spät und war chancenlos.

In der 22. Minute dann der Schockmoment: Hoffmann musste nach einer Knieverletzung (Verdacht Meniskus) vom Platz, für ihn kam A. Scharf in die Partie. Der SVS ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen. In der 34. Minute erhöhte Schlöffel auf 0:2. Kurz vor der Pause drehte Schmira nochmal richtig auf: Zunächst stellte Schlöffel nach starker Vorarbeit von Chuchra auf 0:3, ehe Richter einen Konter einleitete und A. Scharf nach starkem Durchsetzen und Ausspielen des Keepers zum 0:4 einschob.