Der SVS ist zurück – Schmira tankt Selbstvertrauen bei Union III

Nach zwei schmerzhaften Niederlagen im Aufstiegsrennen zeigte der SV Schmira beim FC Union Erfurt III die richtige Reaktion und brachte von Beginn an die nötige Mentalität auf den Platz. Jeder einzelne pushte seinen Mitspieler, Zweikämpfe wurden konsequent angenommen und selbst verlorene Bälle sofort wieder zurückerobert – eine geschlossene Mannschaftsleistung bei knallender Sonne.
In der 14. Minute nahm sich Richter aus der Distanz ein Herz und versenkte den Ball sehenswert im unteren Eck zur 0:1-Führung. Der Heimkeeper sah den Ball durch seine Vorderleute spät und war chancenlos.
In der 22. Minute dann der Schockmoment: Hoffmann musste nach einer Knieverletzung (Verdacht Meniskus) vom Platz, für ihn kam A. Scharf in die Partie.
Der SVS ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen. In der 34. Minute erhöhte Schlöffel auf 0:2. Kurz vor der Pause drehte Schmira nochmal richtig auf: Zunächst stellte Schlöffel nach starker Vorarbeit von Chuchra auf 0:3, ehe Richter einen Konter einleitete und A. Scharf nach starkem Durchsetzen und Ausspielen des Keepers zum 0:4 einschob.
Nach dem Seitenwechsel nahmen beide Teams bei den hohen Temperaturen etwas Tempo raus, wobei der SVS zwischenzeitlich etwas unkonzentrierter wirkte. Dennoch erspielte sich die Schmira-Elf weiterhin zahlreiche Chancen. Schlöffel, Chuchra, Richter und auch Wiechert per Kopf scheiterten mehrfach knapp.
Den Schlusspunkt setzte schließlich erneut Schlöffel: Mit letzter Kraft tankte er sich durch die Defensive, legte quer auf A. Scharf, der den Ball clever zurückspielte. Schlöffel ließ sich diese Chance nicht nehmen und markierte mit dem 0:5 zugleich den einzigen Treffer der zweiten Halbzeit.
Am Ende steht ein hochverdienter Auswärtssieg für den SV Schmira in einem insgesamt fairen Spiel. Der junge Schiedsrichter verlor phasenweise etwas seine Linie, was jedoch auf beiden Seiten gleichermaßen spürbar war.
Wichtig ist vor allem die Reaktion der Mannschaft: Der SVS zeigte genau die Mentalität, den Zusammenhalt und die Einstellung, die es im Aufstiegsrennen braucht. Ein klares Zeichen – Schmira ist zurück und gibt sich im Kampf um die Aufstiegsplätze noch lange nicht geschlagen. 💚🤍🖤🔥