Der SVP will sich trotz knappem Vorsprung nicht unter Druck setzen Bezirksliga-Fußball am Karsamstag von Tobias Huber · 04.04.2026, 05:13 Uhr · 0 Leser

SVP-Trainer Pero Vidak – Foto: Foto: Dagmar Rutt merkur@digid

Der SV Planegg-Krailling empfängt am Karsamstag den SV Ohlstadt. Trotz nur drei Punkten Vorsprung auf Rang drei bleibt Coach Vidak gelassen.

Das außerplanmäßig spielfreie Wochenende wegen der Spielabsage am vergangenen Sonntag in Raisting hatte für den SV Planegg-Krailling eine gute und eine schlechte Seite. Einerseits konnten Kapitän und Torwart Marijan Krasnic, Spielmacher Mario Simic und Routinier Martin Bauer weiter ihre Blessuren auskurieren. Negativ ist aber, dass die Würmtaler nur noch drei Zähler Abstand auf Rang drei haben. „Wir lassen uns nicht unter Druck setzen“, sagt SVP-Coach Pero Vidak vor dem Heimspiel am Karsamstag (13 Uhr) gegen den SV Ohlstadt. Er sieht sein Team in der zweiten Bezirksliga-Saison nach dem Aufstieg nicht unter Zugzwang. Anders würde es zum Beispiel beim Rivalen TSV Gilching-Argelsried aussehen. „Die haben vor zwei Jahren noch in der Landesliga gespielt und wollen bestimmt dahin zurück“, vermutet Vidak. Er will keine negative Stimmung an der Hofmarkstraße zulassen. „Wir freuen uns auf das Spiel gegen Ohlstadt“, verkündet der Übungsleiter.

Auch der eher holprige Platz im Georg-Heide-Stadion dürfe keine Ausrede sein. „Wir haben bestimmt nicht den besten, aber auch nicht den schlechtesten Platz in der Bezirksliga“, stellt Vidak klar. Er muss aber auch zugeben, dass die Statistik eine andere Sprache spricht. Wie schon in der vergangenen Saison holten die als spielstark bekannten Planegger Fußballer auf fremden Plätzen bisher mehr Punkte als zu Hause. Für Vidak ist das Problem aber Kopfsache. „Die Spieler dürfen sich das nicht einreden“, sagt er. Mit dem SVO erwartet sein Team einen Kontrahenten, der eher vom Kämpferischen kommt. Gegen solche Gegner hatten die Würmtaler besonders zu Hause in der jüngeren Vergangenheit öfter mal Schwierigkeiten. Das Hinspiel entschieden sie aber im Werdenfelser Land mit 2:0 souverän für sich. Kein Gradmesser sei die derbe 1:6-Heimpleite des abstiegsbedrohten Aufsteigers zuletzt gegen Tabellenführer SC Olching. „Da dürfen wir uns nicht blenden lassen“, mahnt Vidak, der am Samstag vermutlich auf alle Leistungsträger seiner Mannschaft zurückgreifen kann.