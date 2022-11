Der SVL punktet beim Tabellenzweiten!

Wie stark ist das denn?! Nach den schwachen Auftritten der letzten beiden Wochen zeigt der SVL eine Reaktion und spielt auswärts 3:3 (1:1) beim Tabellenzweiten FC Croatia.

Bereits in den Anfangsminuten stellten unsere Jungs fest, dass die Kroaten auf ihrem heimischen Kunstrasen ein ganz anderes Kalieber sind. Nach einer ordentlichen Anfangsphase traf Croatia in der 21. Spielminute mit einem unhaltbaren Volley aus ca. 20 Metern zum 1:0.

In der Folge gaben sich unsere Jungs nicht auf und hielten weiter dagegen. In der 40. Minute nahm sich Safa Adib ein Herz und zog aus 20 Metern ab - der Ball wurde abgefälscht und schlug zum 1:1-Ausgleichstreffer ein. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeit.

Was dann kommen sollte, war eine völlig verrückte zweite Halbzeit.