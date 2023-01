Der SVK wünscht ein frohes neues Jahr!!!

Der SV Kaisersbach wünscht allen Fans, Zuschauern und Lesern ein frohes neues und gesundes Jahr 2023.



Was war das für ein fußballerisch toller Jahresabschluss? Lionel Messi krönt seine Karriere mit dem WM-Titel gegen Frankreich im Elfmeterschießen. Dass Frankreich trotz der verletzungsbedingten Ausfälle ihrer 5 Topstars Karim Benzema, Christopher Nkunku, Arnaud Seyfert, Ngolo Kante und Paul Pogba erneut im Finale stand, war schon eine kleine Überraschung. Im Nachhinein sprechen nicht wenige vom besten WM Finale aller Zeiten bei der umstrittensten WM aller Zeiten.



Im beschaulichen Kaisersbach blickt man jetzt auf die Wintervorbereitung und die anstehende Rückrunde. Trainingsauftakt für die Männer von Coach Hakan Keskin ist am Sonntag, den 22.01. in Kaisersbach.



Das Wintertransferfenster ist seit heute Nacht geschlossen und der SV Kaisersbach war nicht untätig. Wir verstärken uns mit zwei Neuzugängen. Alex Fortino kommt von der SG Weinstadt und Marcel Roser wechselt von der SG Schorndorf zum SVK. Verlassen hingegen wird uns Aytac Uysal zum TSV Gaildorf.



Mit dem 19-jährigen Alex Fortino verstärkt ein beidseitig einsetzbarer Flügelspieler den SV Kaisersbach. "Wir sind froh, dass Alex nun spielberechtigt ist. Er hat ca. drei Monate mit uns mittrainiert und ist schon so gut wie voll integriert in der Mannschaft. Mit Alex haben wir jetzt einen sehr jungen talentierten Spieler zur Verfügung, der im Testspiel gegen den FSV Waiblingen kurz aufblitzen lassen hat, was er drauf hat." so Hakan Keskin über seinen Neuzugang "Er ist äußerst agil und geradlinig in der Offensive. Wie fast jeder junge Spieler muss er körperlich noch zulegen. Wir im Trainerteam sind aber überzeugt, dass Alex sich im Training so anbieten wird, dass er Spielzeit bekommt.". Auch Fortino zeigte sich begeistert von seinem Wechsel nach Kaisersbach. "Ich wurde von Hakan kontaktiert beim SVK ein Probetraining zu machen und es hat alles perfekt gepasst. Ich habe bei der SG Weinstadt in der A Junioren Landesstaffel und bei den Herren in der Bezirksliga gespielt und direkt gemerkt das es spielerisch und kämpferisch was ganz anderes ist in einer Herrenmannschaft. Ich wollte aber unbedingt eine Liga höher spielen und bin deshalb auch nach Kaisersbach gewechselt. Ich bin heiß auf die Rückrunde, da ich jetzt auch die komplette Hinrunde lang gesperrt war. Ich will viel Erfahrung sammeln vor allem, weil es mein erstes offizielles Jahr bei den Herren ist, will mich weiterentwickeln und so viel Spielzeit wie möglich bekommen."

Von der SG Schorndorf kommt der 29-jährige Mittelstürmer Marcel Roser. "Wir sind froh, dass Marcel den Weg zu uns gefunden hat und uns nach der Winterpause verstärkt. Er hat zweimal bei uns mittrainiert und uns überzeugt. Marcel hat einen sehr guten Abschluss aus quasi allen Lagen und weiß, wo das Tor steht." sagt Hakan Keskin über den Neuzugang und ergänzt "Er ist gegenüber den Stürmern, die wir schon in unserem Kader haben ein anderer Spielertyp, was uns nun variabler macht in der vordersten Reihe. Natürlich müssen wir ihn erstmal an das Landesliga-Niveau heranführen und mit ihm unsere Abläufe mit- und ohne Ball noch einstudieren. An Ehrgeiz fehlt es Marcel aber nicht, welches schon mal ein positives Zeichen ist". Roser äußerte sich zu seinem Wechsel wie folgt: "Der Kontakt nach Kaisersbach kam eher zufällig zustande, aber ich wollte unbedingt die Chance nutzen, nochmals Landesliga spielen zu dürfen in dieser Phase meiner Karriere. Schon im ersten Training hat sich gezeigt, dass die Jungs sehr nett und kameradschaftlich sind. Zudem hat mich Hakan überzeugt mit der Art wie er Fußball spielen will und meine Lieblingsnummer die 33 ist auch noch frei, das hat auch eine Rolle gespielt."



Verabschieden hingegen wird der SV Kaisersbach seinen 22-jährigen Mittelstürmer Aytac "Onetouch" Uysal. "Wir sind sehr traurig, dass er uns im Winter aufgrund beruflicher Veränderung verlässt. Aytac war immer loyal, offen und ehrlich" beschreibt Keskin seinen Abgang. "Er hatte Pech mit der Verletzung, die ihn lange außer Gefecht gesetzt hat. Gaildorf kann sich auf jeden Fall über einen physisch starken Stürmer mit gutem Torriecher freuen. Ich werde seinen Weg definitiv weiter verfolgen und wünsche ihm, dass er verletzungsfrei bleibt und viele Tore schießt."