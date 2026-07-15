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Vereinsnachrichten
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Der SVH lädt ein zum Bründlcup 2026 am Samstag 25.07, Anpfiff 12:00
Kommt vorbei zum diesjährigen Bründlcup! Euch erwarten spannenden Begegnungen und gute Verpflegung. Anpfiff ist um 12:00. Wir freuen uns auf auf die teilnehmenden Mannschaften FCA Unterbruck, SV Ampermoching, SV Lohhof II, SV Hohenkammer und den SV Riedmoos. Bis nächste Woche!