 2026-07-15T13:02:00.603Z

Vereinsnachrichten

Der SVH lädt ein zum Bründlcup 2026 am Samstag 25.07, Anpfiff 12:00

von Felix Schiedel · Heute, 22:26 Uhr · 0 Leser

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Haimhausen

Kommt vorbei zum diesjährigen Bründlcup! Euch erwarten spannenden Begegnungen und gute Verpflegung. Anpfiff ist um 12:00. Wir freuen uns auf auf die teilnehmenden Mannschaften FCA Unterbruck, SV Ampermoching, SV Lohhof II, SV Hohenkammer und den SV Riedmoos. Bis nächste Woche!

Hier geht's zum Turnierplan => Bründlcup 2026 | Saison 26/27 | Übersicht | BFV