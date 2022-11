Hofft auf den nächsten Sieg mit seinem Team: Jasmin Muhovic, Trainer des SV Eilendorf. – Foto: Benjamin Jansen

Der SVE will den Schwung mitnehmen Landesligist SV Eilendorf empfängt am Sonntag Union Schafhausen an der Halfenstraße. Die personelle Situation bei den Gastgebern verbessert sich langsam.

SV Eilendorf – Union Schafhausen (So., 15.00): Der SV Eilendorf feierte zuletzt einen 2:1-Erfolg beim SV Rott.

Und so lautet das Motto vor dem Vergleich des Tabellenneunten mit dem -sechsten aus dem Kreis Heinsberg: „Den Schwung mitnehmen“, wie SVE-Coach Jasmin Muhovic unterstreicht. Nach dem schwachen Saisonstart haben die Unioner inzwischen wieder in die Spur gefunden. Unter der Woche feierte das Team von Trainer Jochen Küppers einen souveränen 4:0-Erfolg im Nachholspiel bei Schlusslicht Grün-Weiß Brauweiler. „Schafhausen hat eine hohe Qualität und viel Erfahrung“, betont Muhovic, der „eine gewisse Reife“ von seinem Team erwartet. Darüber hinaus fordert der Coach von seinen Schützlingen: „Mutig sein und taktisch diszipliniert auftreten.“