Der SVE muss bis in die Nachspielzeit zittern

Der SV Eilendorf hat sich den nächsten Dreier in der Rückrunde der Fußball-Landesliga gesichert. Die Mannschaft von Trainer Jasmin Muhovic behielt am Sonntagnachmittag mit 3:1 (2:0) gegen Abstiegskandidat Germania Lich-Steinstraß die Oberhand. Dabei mussten die Gastgeber bis in die Nachspielzeit hinein zittern, denn trotz einer beruhigenden 2:0-Führung zur Pause geriet der Sieg noch einmal in Gefahr.