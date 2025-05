Der SVE bleibt in der Erfolgsspur

Durch den 4:1-Erfolg zog Fußball-Landesligist SV Eilendorf am Gegner SV Breinig in der Tabelle vorbei. Trotz eines Duells auf Augenhöhe, mit zunächst spielerischen Vorteilen der Gäste, führte der SVE zur Pause. Nach einem 20-Meter-Schuss von Kian Soleimankhani war Madiou Diallo zur Stelle und schob zur Führung ein (14.). Die größte Ausgleichschance ließ Manuel Kanou (28.) aus. Breinigs Trainer Dirk Ruhrig meinte: „Wir hätten bis zur Pause mindestens ein, zwei Tore machen müssen.“

Zumal Kanou (52.) auch die zweite Großchance versiebte. Leo Engels war da konsequenter und erzielte das 1:1 (57.). Die schnelle Antwort des Gastgebers: das 2:1 (66.) durch Konstantinos Koinaris per Lupfer. Dann tanzte ganz Eilendorf noch einmal in den Mai: 3:1 durch Tobias Diederichs (79.). Orestis Kollias trafg per (an ihm verursachten) Foulelfmeter zum 4:1 (82.). Ruhrig meinte: „Wir waren keine drei Tore schlechter, aber Eilendorf war heute brutal effektiv.“