Der SV Wörth „verpflichtet” Martin Cizek

Dem gebürtigen Tschechen verschlägt es aus privaten Gründen von Chemnitz in die niederbayerische Hauptstadt, wo er zusammen mit seiner Freundin einen neuen Lebensmittelpunkt gefunden hat.

Martin Cizek wechselt bereits in der Winterpause vom FSV Limbach-Oberfrohna (Westsachsenliga) zum SV Wörth.

Der SV Wörth bastelt weiter an seinem Kader für die kommende Rückrunde und speziell für die neue Saison 2023/2024 und kann einen weiteren Neuzugang vermelden.

Martin Cizek: Ich freue mich sehr, dass wir eine Wohnung in Landshut gefunden haben und möchte mich nochmal ganz herzlich beim SV Wörth für die tatkräftige Unterstützung bedanken. Dadurch sind wir natürlich noch enger mit unserem Freund Heinz und seiner Familie in Kontakt. Selbstverständlich freue ich mich in Wörth zu kicken und bin beeindruckt von der tollen Sportanlage samt Turnhalle! Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren top und mit den gesteckten Zielen kann ich mich zu 100% identifizieren. Ich habe das Spiel beim 3:2 Heimsieg gegen die SG Gerzen/Aham gesehen und habe einen starken Zusammenhalt im Team erkannt. Ich bin schon auf die Jungs gespannt und brenne auf den Start!

Abteilungsleiter Thomas Justvan: Mit Martin gewinnen wir nochmal richtig Qualität hinzu. Vielen Dank an Heinz Klim, der den Wechsel eingefädelt hat. Martin hat im Raum Chemnitz auf Bezirksliga- und Landesniveau Fußball gespielt und wird unseren Defensiv-Verbund sicherlich verstärken. Er kann zentral auf der 6er Position oder aber auch als Innenverteidiger eingesetzt werden. Abgesehen von seinen fußballerischen Qualitäten gewinnen wir einen charakterlich einwandfreien Spieler hinzu!

Das Bild zeigt SV-Vorstand Mario Ossner mit Neuzugang Martin Cizek