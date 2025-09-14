Der SV Wörnitzstein arbeitet sich aus dem Keller

Der SV Wörnitzstein kommt nach dem schwachen Saisonstart in der Bezirksliga Nord langsam auf Touren und sammelte in den jüngsten drei Partien sieben Zähler. Nach dem 2:0-Erfolg gegen den TSV Dinkelscherben haben sich die Donauwörther Vorstädter von der Abstiegszone etwas abgesetzt. Dort drohen der TSV Wertingen und die U23 des FC Gundelfingen etwas den Anschluss zu verlieren, nachdem beide in den Kellerduellen gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim und den FC Maihingen leer ausgingen.

Eine verdiente 0:4-Niederlage kassierte der VfR Neuburg gegen den VfR Jettingen, die sogar noch höher hätte ausfallen können. Denn nach dem 0:1.durch Justus Riederle hätten die Jettinger noch vor der Pause erhöhen müssen. Doch Domonik Wohnlich schoß einen Elfmeter am Tor der Neuburger vorbei. Nach der Pause hätte Real Morina die Neuburger wieder ins Spiel bringen können, schoss aber vorbei (51.). Die besseren Chancen besaßen allerdings weiterhin die Jetitnger durch Justus Riederle (48.) oder Christoph Wachs, der den Pfosten traf (56.). Das 0:2 durch Nico Di Doi war längst überfällig. Vor dem 0:3 prüfte Tim Paulheim dann Neuburgs Torwart Dominik Jozinovic mit einem Weitschuß, den dieser zwar abwehren konnte – aber nur direkt vor die Füße von Pascal Prüstner, der den Ball nur noch zum 0:3 ins leere Tor einschieben musste. Und es kam noch schlimmer für die Lila-Weißen, denn Robert Hößl handelte sich kurz vor dem Abpfiff noch eine Rotsperre ein. (joh) Lokalsport NR Schiedsrichter: Patrick Beutmiller (Pfaffenhofen) - Zuschauer: 145 Tore: 0:1 Justus Riederle (23.), 0:2 Nico Di Doi (73.), 0:3 Pascal Prünstner (81.) Rote Karte: Robert Hößl (90./VfR Neuburg) Bes. Vorkommnis: Dominik Wohnlich (VfR Jettingen) verschießt Foulelfmeter (43.)

Die Formkurve beim SV Wörnitzstein zeigt weiter nach oben, gegen den TSV Dinkelscherben entschieden die Schützlinge von Trainer Michael Panknin die Partie ganz spät mit 2:0 für sich. Nach torloser erster Halbzeit erhöhte der SVW die Schlagzahl. Timo Zausinger und Pascal Hirsch prüften TSV-Keeper Lukas Kania, doch der Führungstreffer ließ weiter auf sich warten. Die Panknin-Elf erspielte sich fortan zwar ein klares Chancenplus, doch beinahe hätte es eine kaltsche Dusche gegeben. In der 70. Minute musste SVW-Keeper Belmin Bojic sein ganzes Können aufbieten, um den Schuss von Hakan Avci zu entschärfen. Die Wörnitzsteiner Erlösung folgte in der 88. Minute: Der Ball landete bei Co-Spielertrainer Admir Omerbegovic, der aus der Distanz zum 1:0 vollstreckte. Nur zwei Minuten später nutzte Julian Kopp ein Missverständnis in der TSV-Abwehr, legte quer und Mathias Färber schob zum 2:0 ein. (svw) Lokalsport DW Schiedsrichter: Sebastian Deak (Rain/Lech) - Zuschauer: 180 Tore: 1:0 Admir Omerbegovic (88.), 2:0 Mathias Färber (90.+2)

Der TSV Wertingen hat das richtungsweisende Kellerduell gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim mit 1:2 verloren. Wertingen besaß nach einer Viertelstunde durch Maximilian Beham die große Möglichkeit zur Führung, sein Volleyversuch wurde jedoch abgeblockt (14.). Auf der Gegenseite machte es Joshofen effizienter: Nach einer Flanke von Lucas Möller stand Dominik Rehm am zweiten Pfosten goldrichtig und schoss aus spitzem Winkel zur Führung ein. Kurz vor der Pause schlug Wertingen zurück: Beham zog in der Nachspielzeit aus der Distanz ab, sein Schuss wurde unhaltbar abgefälscht und landete im rechten Eck – 1:1. Allerdings fing sich der TSV nach Wiederanpfiff das zweite Gegentor. Torhüter Müller klärte einen Ball unzureichend, Vincent Porombka flankte und Noah Zeller köpfte zum 1:2 ein. Wertingen steckte zar nicht auf, doch es fehlte an der nötigen Präzision im Abschluss und so brachte Joshofen den knappen Vorsprung über die Zeit. (mt) Lokalsport WZ Schiedsrichter: Simon Schwank (Mindelheim) - Zuschauer: 100 Tore: 0:1 Dominik Rehm (27.), 1:1 Maximilian Beham (45.+1), 1:2 Noah Zeller (55.)

Nichts wurde es mit dem erhofften Befreiungsschlag, stattdessen verlor die U23 des FC Gundelfingen auch das Kellerduell gegen den FC Maihingen. Die Rieser standen defensiv stabil und nutzten immer wieder die offensichtliche Verunsicherung der Gundelfinger aus, um keineswegs unverdient mit 2:1 zu gewinnen. Auf die Siegerstraße bogen die Maihinger dank zweier Standardsituationen ein. Beim 0:1 war es Max Steger, der nach der Ecke von Jürgen Liebhard hochstieg und mit dem Kopf erfolgreich war. Im zweiten Abschnitt war es FCM-Kapitän Raphael Stimpfle, der nach einer weiteren Ecke mit der Stirn hinter den Ball kam und einnickte. Beim FCG sorgte Marco Gerold fünf Minuten später für neue Hoffnung, als ihm der Anschlusstreffer gelang. Im Schlussspurt versuchten die Grün-Weißen alles, doch die Maihinger Defensive war nicht mehr zu überwinden. Schiedsrichter: Luca Klittich (Stadtbergen) - Zuschauer: 92 Tore: 0:1 Max Steger (28.), 0:2 Raphael Stimpfle (63.), 1:2 Marco Gerold (68.)

„Es war das erste Spiel, in dem wir eine verdiente Niederlage hinnehmen mussten, weil wir in Summe die schwächere Mannschaft waren“, bilanzierte Spielertrainer Lukas Drechsler das 1:2 seines TSV Zusmarshausen beim TSV Haunstetten. Im ersten Durchgang war der Spitzenreiter klar überlegen und hätte höher als 1:0 durch das Tor von Timo Hader führen müssen. Nur Raif Husic im Zusmarshauser Kasten verhinderte Schlimmeres.

Im zweiten Abschnitt wurde Zusmarshausen stärker, Lukas Drechsler hatte mit einem Pfostenschuss Pech. Haunstetten erhöhte dann durch Ioannis Mallachovas auf 2:0 und hatte mehrere Konterchancen, um den Sack zuzumachen. Zusmarshausen Anschlusstreffer durch Dejan Kos in der Nachspielzeit fiel viel zu spät. (az) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Florian Schatz (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Timo Hader (20.), 2:0 Ioannis Maliachovas (61.), 2:1 Dejan Kos (90.+2)

Fast mit dem Schlusspfiff hätte Xhevalin Berisha noch ausgleichen können, doch Keeper Hannes Treffler war nicht zu überwinden und sicherte dem BC Rinnenthal den 1:0-Sieg beim TSV Meitingen.

Meitingen hatte gut begonnen, leistete sich abe rmit zunehmender Spielzeit immer mehr Ballverluste. So wurde Rinnenthal stärker und prüfte Niklas Schmitt im TSV-Tor. Im zweiten Abschnitt war er jedoch nach einem sehenswerten Spielzug machtlos. Daniel Koller nagelte die Kugel unhaltbar in das kurze Kreuzeck. Rinnenthal hätte die Führung weiter auszubauen können, scheiteren jedoch stets am besten Meitinger names Schmitt. (vra) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Benjamin Senger (Haunstetten) - Zuschauer: 190

Tore: 0:1 Daniel Koller (71.)