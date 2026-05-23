Der SV Wiesbaden muss in die Relegation

Wiesbaden. Fußball-Verbandsligist Türkischer SV spielte im letzten Heimspiel der Saison 1:1 gegen den damit geretteten Fünftletzten TSF Heuchelheim. Bitter für den TSV: Stammkeeper Kevin Wieszolek schied aufgrund einer Verletzung im linken Knie aus, wurde in die Klinik gebracht.
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Heuchelheim hat nun vor seinem letzten Spiel gegen Dietkirchen einen Drei-Punkte-Puffer zum Viertletzten SV Wiesbaden. Und den Bonus des besseren direkten Vergleichs (Hinspiel 2:0 für den SVW, Rückspiel 3:0 für TSF). Damit ist klar: Durch die 1:4-Pleite bei SF/BG Marburg ist der Tabellendrittletzte VfR Limburg 07 nicht mehr zu retten, geht der Sportverein als Viertletzter in die Relegation. Am 7. Juni führt der Weg zunächst zur SG Kinzenbach, dem Dritten der Gruppenliga Gießen/Marburg, aus der es mit Meister TSG Wieseck und Vize SG Obbornhofen/Bellersheim zwei Direktaufsteiger gibt. Am 10. Juni hätte der SVW gegen den Vize der Gruppenliga Wiesbaden (nach derzeitigem Stand TuRa Niederhöchstadt) Heimrecht. "Ich bin dankbar, dass sich Marburg sportlich verhalten hat, aber immer noch echt ein Stück weit entsetzt, wie wir in diese Lage kommen konnte", sagt Markus Walter, Vorsitzender des SV Wiesbaden. Und hofft nun in der Relegation auf einen kollektiven Kraftakt.
Türkischer SV - TSF Heuchelheim 1:1 (1:0). - Die Schlüsselszene um die 50. Minute, als TSV-Schlussmann Kevin Wieszolek beim Ansatz zu einem weiten Schlag einen Knacks verspürte. Trainer Gökhan Caliskan hofft, dass die Blessur im linken Knie sich als nicht ganz so schwer entpuppt, nachdem der Torhüter gleich ins Krankenhaus gebracht wurde. Da der Ersatzkeeper aus familiären Gründen nicht zur Verfügung stand, ging Feldspieler Adam Lamsamri zwischen die Pfosten. Und musste noch den Heuchelheimer Ausgleich hinnehmen, nachdem es aufgrund des Freistoßtreffers von Richard Ofosu und weiterer Chancen nach einem Heimsieg ausgesehen hatte. In der Nachspielzeit vergab Torjäger Daniel Rudi die letzte Möglichkeit, scheiterte an TSF-Torwart Dorian Balser. „Gemessen an den Chancen hätten wir gewinnen müssen“, sagt Caliskan, verwies neben der Verletzung von Kevin Wieszolek auf etliche Spieler, die angeschlagen waren. Für 2026/27 liegen intern Zusagen von Wieszolek sowie von den Feldspielern Yoel Yilma, Mo Tahiri, Eleazer Mensah, Otman Jaatit, Malik Deveci, Adam Lamsamri und Youssef Chourak vor, bestätigt der Coach.
TSV: Wieszolek; Y. Chourak, Ofosu, Tasdelen, Lamsamri, Atanley, Yilma, Dorul, N. Khababa, O. Jaatit, Mo. Tahiri (Mensah, Göcek, Rudi, Amallah).
Tore: 1:0 Ofosu (35.), 1:1 Mehari (71.). - Zuschauer: 50.