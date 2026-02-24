Der SV Wermelskirchen marschiert Schritt für Schritt zum Klassenerhalt

Der SV Wermelskirchen bewegt sich in Richtung Klassenerhalt – Foto: Peter Teinovic

Zwar sieht die tabellarische Situation nach Spieltag 20 immer noch so aus, doch dürften die ersten Spiele der Rückrunde Hoffnung beim SV Wermelskirchen keimen lassen. Am vergangenen Wochenende sprang für den Bezirksligisten ein souveräner 5:0-Sieg im Sechs-Punkte-Spiel gegen SC Viktoria Wuppertal-Rott heraus.

Aus den ersten beiden Rückrundenspielen des SV Wermelskirchen könnte durchaus der Eindruck entstehen, sie würden sich im oberen Mittelfeld der Liga befinden. Denn bislang steht eine knappe 4:5-Niederlage gegen den HSV Langenfeld und jüngst ein souveräner 5:0-Sieg gegen den SC Viktoria zu Buche. Sollte der SVW das Nachholspiel gegen den SSV Germania Wuppertal gewinnen, das eigentlich der Rückrundenauftakt hätte sein sollen, wäre die Mannschaft von Cheftrainer Nico Postic vermutlich vorerst der Gefahrenzone entwischt.

Der 31-Jährige, der erst zum 5. Spieltag der laufenden Saison verpflichtet wurde, betrachtet die Situation nüchtern: „Der Sieg war wichtig für uns, um einen guten Abstand nach unten zu halten. Ich denke aber, wir sollten weiterhin Punkte sammeln, um aus der gefährlichen Zone herauszukommen“, erzählt Postic FuPa Niederrhein.

Langfristig dürfte der Blick des Vereins sicherlich eher in Richtung oberes Tabellendrittel gerichtet sein, als um den Klassenerhalt zu zittern. Denn bis zur Spielzeit 2023/24 verbachte der Sportverein noch eine fünfjährige Zeit in der Landesliga. Und auch in der abgelaufenen Saison war der achte Tabellenplatz ein Ergebnis, dass einem Absteiger vielleicht nicht unbedingt schmeckt, aber definitiv besser ist, als die aktuelle Ausgangslage.

Erste Schritte im Seniorenbereich für Postic

Der Übungsleiter hofft in jedem Fall auf eine bessere Platzierung als die jetzige: „Mein Ziel ist es natürlich, dass wir uns am Ende der Saison weiter oben in der Tabelle befinden.“ Auf Ziele, die über die Spielzeit 2025/26 hinausgehen, wolle der ehemalige Regionalliga-Spieler allerdings noch nicht sprechen, denn sein Vertrag läuft Stand jetzt mit Saisonende aus.

Für den Mann an der Seitenlinie ist es nach einem einjährigen Engagement in der A-Junioren Leistungsklasse des Vereins die erste Trainerstation im Seniorenbereich. Eine Vertragsverlängerung über die laufende Saison hinaus, kann Postic sich vorstellen, dafür müssten aber bestimmte Bedingungen gegeben sein: „Mein Ziel ist es schon langfristig als Trainer zu arbeiten, jedoch müssen die Perspektiven und persönlichen Vorstellungen in etwa zusammenpassen“, erklärt er.

Den Rückenwind aus dem jüngsten Erfolg werden die Wermelskirchener auch brauchen, denn am kommenden Sonntag sind sie zu Gast beim Tabellenzweiten SC Germania Reusrath. Der SC hat gerade erst einen knappen 2:1-Sieg bei der Zweitvertretung der SSVg Velbert eingefahren und hat bei Ausrutschern des SV Solingen jederzeit die Chance, wieder an die Tabellenspitze zu klettern.

