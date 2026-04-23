Der SV Weil ist für die Knabs auch eine Familienangelegenheit

300 Spiele für den SV Weil: Vincent Knab | Foto: Matthias Konzok

Die Knabs sind eng mit dem SV Weil verbunden. Vater Perseus zieht sich als Sportchef zurück, und Vincent, der für die BZ den Spieltag tippt, kämpft mit Weil II um den Verbleib in der Fußball-Bezirksliga.

Allgegenwärtig ist der Name Knab beim SV Weil. Einmal Weiler, immer Weiler. Das gilt sowohl für Perseus Knab als auch für seinen Sohn Vincent. Perseus Knab, früher als Spieler und Trainer aktiv, wird den Posten als Sportchef des Landesligisten nach 20 Jahren demnächst an Jens Vogtsberger abgeben. "Im Mai findet die Generalversammlung statt", sagt Knab, der dem Verein in anderer Funktion erhalten bleibt. Der 54-Jährige, der mit 27 Jahren vom FV Haltingen nach Weil gewechselt war, soll künftig den Posten des "Finanzministers" bekleiden.

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