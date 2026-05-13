Der SV Waltershofen präsentiert zwei Neuzugänge  

V.l.: Co-Trainer David Stählin, Marcelo Vieira Da Costa, Kazbek Ulubiev, Trainer Giuseppe Paletta – Foto: Verein

Der SV Waltershofen kann die nächsten Verstärkungen für die kommende Saison bekanntgeben. Mit Marcelo Vieira Da Costa von der Eintracht Freiburg sowie Kazbek Ulubiev vom FFC 2 schließen sich zwei talentierte Spieler dem SVW an.

Der 20-jährige Marcelo Vieira Da Costa kommt von der Eintracht Freiburg nach Waltershofen. Der junge Offensivspieler bringt vor allem jugendliche Leichtigkeit, Dynamik und enormes Entwicklungspotenzial mit. Beim SVW soll er seine Qualitäten weiterentwickeln und den nächsten Schritt in seiner sportlichen Laufbahn machen.

Mit Kazbek Ulubiev vom FFC 2 gewinnt der SV Waltershofen zusätzlich einen Spieler mit Erfahrung und höherklassiger Vergangenheit. Durch seine Spielintelligenz, Ruhe am Ball und seine Erfahrung soll er der Mannschaft zusätzliche Stabilität und Qualität verleihen.

Trainer Giuseppe Paletta zu den Neuzugängen: "Ich freue mich sehr, dass sich Marcelo und Kazbek für den SVW entschieden haben. Zwei sehr sympathische und bodenständige Jungs, die ihren Teil zum Team beitragen wollen und sich voll in den Dienst der Mannschaft stellen werden. Es sind Außenbahnspieler mit unterschiedlichen Spielweisen, die uns vor allem offensiv mehr Variabilität bieten werden. Es war wichtig, auf den Außenpositionen nachzulegen – insbesondere nach den Langzeitverletzungen von Giulio Capobianco und Philipp Schneider".