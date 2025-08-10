Der SV Waldhof Mannheim kommt nach Neckarelz! Verlinkte Inhalte Neckarelz

+++ 🏆 bfv-Rothaus-Pokal Achtelfinale +++ Am 13.08.2025 um 18.00 Uhr erwartet euch im Elzstadion das bfv-Rothaus-Pokal Achtelfinale zwischen der Spvgg Neckarelz und dem SV Waldhof Mannheim 07.

Ein Pokalabend, der wieder für Geschichte in der Historie der Spvgg Neckarelz sorgt. Lasst euch den legendären Pokalabend bei Sonnenschein und kühlen Getränken nicht entgehen und seid dabei die Spvgg Neckarelz beim Pokalwunder zu unterstützen.