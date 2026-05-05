Der SV Walbeck schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf

Im Abstiegskampf der Niederrheinliga der Frauen hat der SV Walbeck ein weiteres Lebenszeichen gesendet. Eine Woche nach dem 2:1 beim inzwischen abgeschlagenen Schlusslicht Union Nettetal gewann die Mannschaft von Trainer Friedel Baumann mit 3:1 (2:1) bei der U 23-Auswahl des Bundesligisten SGS Essen und hat sich damit zunächst einmal auf den rettenden zehnten Platz verbessert (16 Punkte). Allerdings haben die Verfolger TSV Urdenbach (15 Punkte) und SV Budberg (14) jeweils ein Spiel weniger ausgetragen und können somit im Erfolgsfall die Walbeckerinnen hinter sich lassen.
Dabei erwischten die Gäste zunächst einen denkbar ungünstigen Start. Bereits in der zwölften Minute verursachte Vanessa Finger einen Handelfmeter, der zum frühen Rückstand führte. Walbeck zeigte sich davon jedoch wenig beeindruckt und antwortete prompt: Nur acht Minuten später gelang Alina Kostyrok der Ausgleich. „Wir haben dann ein strukturiertes Spiel gezeigt, haben nicht nur gekämpft, wir waren auch sehr effektiv“, sagte Trainer Baumann. Diese Effektivität zahlte sich noch vor der Pause aus: Nach einem Zuspiel von Vivian Tepaß traf erneut Alina Kostyrok zur 2:1-Führung.
Auch nach dem Wechsel blieb Walbeck vor allem über Konter gefährlich, hatte weiterhin gute Möglichkeiten. Erneut war es Alina Kostyrok, die mit einem sehenswerten Heber (66.) ihren dritten Treffer erzielte und auf 3:1 stellte. Lediglich einmal stand den Walbeckerinnen das Glück zu Seite, als Essen nur die Latte trat. „Wir hatten zwar einige Wackler in der Defensive, aber der Sieg ist verdient“, sagte Baumann. Am kommenden Sonntag hat der SV Walbeck spielfrei und muss abwarten, wie sich die Verfolger schlagen.
Landesligist Viktoria Winnekendonk musste sich mit einem 1:1 (0:0) bei den Sportfreunden Königshardt begnügen und hat jetzt zwei Punkte Rückstand auf Relegationsplatz zwei, den aktuell der FC Kray einnimmt. In einer umkämpften Partie blieb es bis zur Pause torlos. „Wir haben vor einigen Wochen taktisch umgestellt, da läuft noch nicht alles rund“, sagte Viktoria-Trainer Mathis Kleinkemm. In der 62. Minute brachte Jana Claus die Gäste in Führung. Kurz darauf hatte Carolin Staymann die große Chance zum 2:0, traf nach einem Alleingang jedoch nur den Pfosten. Stattdessen kamen die Gastgeberinnen nach einem Eckball (73.) noch zum Ausgleich