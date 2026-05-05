Der SV Walbeck schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf

Landesligist Viktoria Winnekendonk musste sich mit einem 1:1 (0:0) bei den Sportfreunden Königshardt begnügen und hat jetzt zwei Punkte Rückstand auf Relegationsplatz zwei, den aktuell der FC Kray einnimmt. In einer umkämpften Partie blieb es bis zur Pause torlos. „Wir haben vor einigen Wochen taktisch umgestellt, da läuft noch nicht alles rund“, sagte Viktoria-Trainer Mathis Kleinkemm. In der 62. Minute brachte Jana Claus die Gäste in Führung. Kurz darauf hatte Carolin Staymann die große Chance zum 2:0, traf nach einem Alleingang jedoch nur den Pfosten. Stattdessen kamen die Gastgeberinnen nach einem Eckball (73.) noch zum Ausgleich