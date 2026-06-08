Der SV Walbeck muss runter in die Landesliga

Die Frauend es SV Walbeck müssen in die Landesliga. – Foto: SSVg Velbert 02

Eine lange Erfolgsgeschichte am Bergsteg ist zu Ende. 16 Jahre lang hatte der SV Walbeck in der Niederrheinliga der Frauen und damit in der höchsten Spielklasse am Niederrhein mitgemischt. Vor drei Jahren gab es sogar einen Abstecher in die Regionalliga.

Doch am Sonntag wurde der Abstieg in die Landesliga, der sich gefühlt während der gesamten Saison angekündigt hatte, endgültig besiegelt. Ein 0:0 beim CfR Links in Düsseldorf reichte der Mannschaft von Trainer Friedel Baumann nicht zum Klassenerhalt. Zwar verlor Mitkonkurrent TSV Urdenbach parallel das Auswärtsspiel bei GW Lankern mit 0:2. Beide Mannschaften beenden die Saison damit mit 17 Punkten, doch das Team aus dem Düsseldorfer Stadtteil hat den direkten Vergleich für sich entschieden.

Großer Einsatz zum Abschluss

Am letzten Spieltag zeigte der SV Walbeck noch einmal großen Einsatz und kämpfte bis zur letzten Minute um den dringend benötigten Sieg. „Wir waren klar die bessere Mannschaft, haben hoch gepresst und hatten auch mehr Spielanteile“, sagte Trainer Friedel Baumann. Doch wie so oft in dieser Saison fehlte dem SV Walbeck die nötige Durchschlagskraft im Angriff. Die mangelnde Chancenverwertung und das fehlende Quäntchen Glück in der Offensive sind die entscheidenden Faktoren dafür, dass es nicht zum Klassenerhalt gereicht hat.