Der SV Walbeck freut sich auf das Gipfeltreffen in Moers

In der Frauen-Niederrheinliga bleibt’s beim Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft. Tabellenführer SV Walbeck, der allerdings aus freien Stücken auf einen möglichen Aufstieg in die Regionalliga verzichten wird, setzte sich bei der SGS Essen III mit 3:1 (1:0) durch und bleibt damit ungeschlagen. Verfolger GSV Moers ließ ebenfalls nichts anbrennen und feierte einen 6:0-Heimsieg gegen den CfR Links aus Düsseldorf.

In Essen hinterließ der Spitzenreiter von Beginn an einen konzentrierten Eindruck und machte viel Druck. In der 20. Minute traf Lena Jansen zum 1:0 für den Favoriten – mit diesem Ergebnis ging’s auch in die Pause. In der zweiten Hälfte blieben die Walbeckerinnen am Drücker und legten nach. Jansen (74.) und Samira Berns (78.) sorgten mit einem Doppelschlag zum 3:0 für die Vorentscheidung. Für den Gegner reichte es nur noch zum Ehrentreffer durch Milena Nowaczek (81.). „Wir sind mit dem Ergebnis und der Mannschaftsleistung sehr zufrieden“, sagte Walbecks Trainer Dieter Blomm.

Winnekendonk verliert erwartungsgemäß