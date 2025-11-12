Der SV Walbeck fällt schon wieder in die Abstiegszone zurück

Der Aufenthalt außerhalb der Abstiegszone in der Frauen-Niederrheinliga war nur von kurzer Dauer. Eine Woche nach dem ersten Saisonsieg (3:2 bei RW Oberhausen) musste sich der SV Walbeck am heimischen Bergsteg mit 0:4 (0:1) gegen Rhenania Bottrop geschlagen geben und fiel wieder auf den drittletzten Platz zurück. Der Grund: Diesmal war Verfolger CfR Links mit dem ersten Erfolgserlebnis an der Reihe und entschied das Düsseldorfer Lokalduell beim TSV Urdenbach mit 4:1 für sich.
Trotz der Niederlage zeigten die Walbeckerinnen gegen den Tabellendritten besonders in der ersten Hälfte eine ansprechende Leistung. In der 18. Minute gerieten die Grün-Weißen unglücklich in Rückstand, als Torhüterin Anna Schiffers nach einem abgefälschten Schuss machtlos war. Der Außenseiter versteckte sich keineswegs und hatte kurz vor der Pause die große Chance zum Ausgleich. Doch ein Distanzschuss von Vivian Tepaß prallte von der Unterkante der Latte zurück ins Feld.
Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich die Baumann-Elf engagiert, musste sich aber letztlich der spielerischen Überlegenheit der Gäste beugen. Mit zwei weiteren Treffern nach der Pause (60./80.) sorgte Rhenania Bottrop für klare Verhältnisse und sorgte kurz vor dem Abpfiff für den 4:0-Endstand. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat genau das umgesetzt, was wir im Vorfeld besprochen hatten“, sagte Trainer Friedel Baumann.
Am kommenden Sonntag dürfte es für den SV Walbeck beim souveränen Spitzenreiter MSV Duisburg wohl nur darum gehen, die Höhe der Niederlage in Grenzen zu halten. „Abschenken werden wir das Spiel nicht. Wir werden versuchen, möglichst lange die Null zu halten. Danach kommen für uns die entscheidenden Spiele gegen Schlusslicht Union Nettetal und CfR Links“, so Baumann.
Lokalrivale Viktoria Winnekendonk ist eine Woche nach der 0:4-Niederlage im Landesliga-Spitzenspiel beim Sportclub Krefeld gleich wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Mit einem 3:0 (1:0)-Heimsieg gegen den VfL Rhede festigte das Team von Trainer Mathis Kleinkemm den zweiten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigt.
Die stark ersatzgeschwächte Viktoria präsentierte sich als geschlossene Einheit und hatte das Geschehen 90 Minuten lang im Griff. Den frühen Führungstreffer erzielte Anna Klucken in der 14. Minute – mit dem 1:0 ging es auch in die Halbzeitpause.
„Nach dem Wechsel waren wir endgültig klar überlegen und haben auch in der Höhe verdient gewonnen“, so Kleinkemm. Sina Luyven sorgte mit ihrem Tor in der 75. Minute für die Vorentscheidung, drei Minuten vor dem Abpfiff war Lina Derks zum 3:0 zur Stelle.