Der SV Walbeck fällt schon wieder in die Abstiegszone zurück

Die stark ersatzgeschwächte Viktoria präsentierte sich als geschlossene Einheit und hatte das Geschehen 90 Minuten lang im Griff. Den frühen Führungstreffer erzielte Anna Klucken in der 14. Minute – mit dem 1:0 ging es auch in die Halbzeitpause.

„Nach dem Wechsel waren wir endgültig klar überlegen und haben auch in der Höhe verdient gewonnen“, so Kleinkemm. Sina Luyven sorgte mit ihrem Tor in der 75. Minute für die Vorentscheidung, drei Minuten vor dem Abpfiff war Lina Derks zum 3:0 zur Stelle.