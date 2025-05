Der SV Wagenhofen fügt den FC Staudheim erste Saisonniederlage zu

In einem offenen Spiel und Chancen auf beiden Seiten musste sich die Heimmannschaft des FCS die erste Niederlage der Saison hinnehmen. Das erste Tor der Partie wurde durch einen Handelfmeter erzielt. Den Schuss von Sebastian Neff parierte Heimkeeper Rene Fuchs noch klasse, aber beim Nachschuss war er chancenlos (19. Minute). In der zweiten Hälfte kam die Heimmannschaft besser aus der Kabine und hatte mit einem Schuss durch Torjäger Marco Schütt aus 12 Metern knapp das Ziel verpasst. Besser machten es die Gäste, die mit einem Spielzug über die linke Seite und guter Vorarbeit von Max Neff, dessen Pass den Sebastian Neff klasse servierte, sodass er nur noch den Ball über die Torlinie drücken musste. Das bedeutete somit die 2:0 Führung für die Gäste. Im weiteren Verlauf gab es noch Chancen auf beide Seiten, aber der Gast aus Wagenhofen brachte das Ergebnis am Ende auch nicht unverdient über die Zeit.