Der SV Wacker weiter im Umbruch: Neuer Nachwuchschef vorgestellt Manuel Bruckmeier übernimmt die Leitung des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) von PM/mwi · Heute, 09:05 Uhr · 0 Leser

Manuel Bruckmeier wird neuer Leiter des Nachwuchsleistungszentrums in Burghausen. – Foto: SV Wacker

Der SV Wacker Burghausen wird ab Sommer nicht mehr viel gemein haben mit dem SV Wacker aus dieser Saison - zumindest auf Führungsebene: Mit Matthias Ostrzolek wurde bereits ein neuer Trainer vorgestellt, Marius Duhnke kehrt an die Salzach zurück und wird neuer Sportkoordinator. Und nun stellt sich er SVW auch im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) neu auf: Manuel Bruckmeier übernimmt die Leitung des NLZ und soll die Ausbildung junger Talente in der Region weiter voranbringen.

Der gebürtige Altöttinger Bruckmeier ist in der Nachwuchsarbeit kein Unbekannter: Seit 2014 arbeitet er am DFB-Stützpunkt in Pfarrkirchen, ab 2022 folgte die Regionalauswahl und auch im Trainerteam der Bayernauswahl konnte er bereits Erfahrungen sammeln. Dazu kommen Stationen in der sportlichen Leitung im Jugendbereich der Sportfreunde Reichenberg (Lkr. Rottal-Inn) sowie die Organisation und Durchführung verschiedener Camps – unter anderem auch Leistungscamps für den Bayerischen Fußball-Verband. Zudem hat Bruckmeier Sport an der TU München studiert und verfügt über die UEFA A-Lizenz. Sein Ansatz ist dabei klar und bodenständig: Kindern und Jugendlichen in Südostbayern eine Plattform bieten, auf der sie sich bestmöglich entwickeln können. Gleichzeitig legt er großen Wert darauf, auch Trainer mitzunehmen und weiterzuentwickeln – denn gute Ausbildung beginnt für ihn immer beim Trainerteam. Ein wichtiger Baustein wird der Austausch mit den Vereinen in der Region sein.



Vom kleinen Dorfverein bis hin zum Nachwuchsleistungszentrum eines Bundesligisten setzt Bruckmeier auf ein offenes Miteinander. Im Mittelpunkt soll dabei immer die Entwicklung der Spieler stehen. Auch intern wird die Verzahnung weiter gestärkt: Die enge Abstimmung mit dem Sportkoordinator Marius Duhnke sowie im Bereich des Fördertrainings mit dem Trainerteam der Regionalliga-Mannschaft ist fester Bestandteil der Struktur. Dazu soll eine Weiterentwicklung der Trainingskonzeption und des Ausbildungsplans des Nachwuchsleistungszentrum stattfinden.

"Mir ist es wichtig, dass wir den Kindern und Jugendlichen in unserer Region eine echte Perspektive bieten. Sie sollen sich beim SV Wacker Burghausen sportlich, aber auch persönlich bestmöglich entwickeln können. Gleichzeitig wollen wir eng mit den Vereinen zusammenarbeiten – vom Dorfverein bis zum NLZ –, immer mit dem Blick auf das, was für die Spieler am besten ist. Unser Anspruch muss es sein, das NLZ wieder zu einer Top-Adresse in Südostbayern zu machen und möglichst viele eigene Talente in die erste Mannschaft zu führen", so Manuel Bruckmeier.