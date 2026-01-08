Der SV Wacker Burghausen vermeldet einen Abgang

Der SV Wacker Burghausen verkleinert seinen Kader und vermeldet einen Winterabgang: Felix Obermaier verabschiedet sich Richtung Landesliga Südost-Tabellenführer TSV 1880 Wasserburg. Der 20-Jährige kehrt damit an seine alte Wirkungsstätte zurück. Von den Wasserburger Löwen war er einst ins Deutsche Fußball Internat (DFI) nach Bad Aibling gewechselt, im Jahr 2022 schloss er sich dann dem SV Wacker Burghausen an. In der U19 des SVW war der Defensivspezialist eine verlässliche Größe und Stammspieler. Der Lohn: Ein Kaderplatz in der Regionalliga-Mannschaft. Doch der Durchbruch in Liga vier blieb ihm verwehrt. Insgesamt kam er nur zu einem Einsatz. In der laufenden Saison hatte er im großen Kader der Burghauser einen äußerst schweren Stand unter Coach Lars Bender und durfte noch kein einziges Mal ran.

Um mehr Spielzeit zu bekommen, schließt sich Obermaier nun dem Landesligisten an. "Die positiven Gespräche mit den Wasserburger Verantwortlichen haben mich überzeugt, wieder zur Löwenfamilie zurückzukehren. Die Bedingungen für einen jungen Spieler sind hier optimal. Hier gibt es ein sehr kompetentes Trainerteam, eine geile Mannschaft und eine toporganisierte Abteilung. Ich möchte die Mannschaft bestmöglich unterstützen, um maximal erfolgreich zu sein. Ich möchte wieder guten Fußball spielen und mit der Mannschaft möglichst viele Siege feiern. Dafür bin ich bereit, alles zu geben", ist der 20-Jährige sicher, den richtigen Schritt getan zu haben.

Nach Keeper Eduard Dressler (vom TV Kraiburg) ist Obermaier der zweite Neuzugang bei den Innstädtern, die sich anschicken, nach vier Jahren wieder in die Bayernliga zurückzukehren. Die Löwen überwintern auf Tabellenplatz eins der Landesliga Südost. Der Weg zum Titel wird allerdings noch ein weiter. Das Meisterschaftsrennen verspricht Spannung pur. Tabellenführer Wasserburg und den Tabellensiebten FC Schwabing trennen nur schmale fünf Zähler. Ein Herzschlagfinale scheint garantiert. Fußballherz, was willst du mehr?