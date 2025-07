Der SV Veert sorgt im Voba-Cup schon wieder für Furore

Der SV Veert hat’s schon wieder getan. Der Rückkehrer in die Kreisliga A Kleve/Geldern schlug am Donnerstagabend den künftigen Ligarivalen FC Aldekerk mit 2:0 (1:0) und qualifizierte sich damit als letztes Team für das Viertelfinale um den Voba-Cup. Für Statistikfreunde: Es handelte sich dabei um die Neuauflage des Endspiels von 2022, das der Gelderner Klub damals am 31. Juli mit 6:4 nach Elfmeterschießen für sich entschieden hatte. Ein Jahr später erreichten die Schwarz-Gelben erneut das Finale, zogen dabei allerdings in der Elfer-Lotterie mit 3:5 gegen den TSV Weeze den Kürzeren.