Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Der SV Veert landet diesen Trainer-Coup
Nach der Trennung von Arlind Gashi hatte A-Ligist SV Veert schnell einen Nachfolger präsentiert. Timo Pastoors soll das Team zum Klassenerhalt führen. In der nächsten Saison übernimmt ein neuer Mann das Kommando, dessen Wechsel für Aufsehen sorgt.
von Volker Himmelberg · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Ein neuer Coach soll den SV Veert zum Klassenerhalt führen. – Foto: Susanne Schmidt
Der Feuerwehrmann ist schon da. Nach der Trennung von Arlind Gashi hatte A-Ligist SV Veert möglichst schnell einen Nachfolger finden müssen. Das hat funktioniert. Den ersten Kontakt gab’s am Rande der Gelderner Hallenstadtmeisterschaft, einen Tag später sagte Timo Pastoors zu. Der 42-Jährige, der als Jugendlicher lange am Hülspaßweg am Ball war, soll die Schwarz-Gelben zum Klassenerhalt führen.