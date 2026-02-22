Der SV Veert landet diesen Trainer-Coup

Schon in naher Zukunft stehen Talente auf dem Sprung in die erste Veerter Mannschaft. „Unsere A-Jugendlichen spielen in der Grenzlandliga, die B-Junioren in der Leistungsklasse. Da sind einige Jungs dabei, die richtig gut mit dem Ball umgehen können“, versichert Brünken. Sascha Heigl hat zwar seine Zusage auch für den Fall des Veerter Abstiegs gegeben. Doch der Sportliche Leiter ist fest davon überzeugt, dass die Schwarz-Gelben die Klasse halten werden. „Timo Pastoors hat bereits für Aufbruchstimmung gesorgt. Und es kehren viele Leistungsträger auf den Platz zurück, die in der Hinrunde verletzt ausgefallen sind. Deshalb bin ich optimistisch, dass wir unser Ziel erreichen“, so Brünken.

Was macht Sascha Heigl eigentlich am 12. April? Die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen: „Dann sitze ich als Trainer von Grün-Weiß Vernum beim Auswärtsspiel in Veert auf der Bank und möchte natürlich drei Punkte holen. Das gehört sich einfach so.“ Mit der Tatsache, dass sein Wechsel auch beim Dorfbäcker und an der Theke für Gesprächsstoff sorgen wird, hat Heigl überhaupt kein Problem. „Es gibt irgendwo diese Dorfrivalität, aber als Zugezogener habe ich damit wenig am Hut. Ich identifiziere mich immer mit meiner jeweiligen Mannschaft. Und statt Grün-Weiß heißt es für mich bald Schwarz-Gelb. Ich freue mich darauf“, sagt der Mann, der in Veert seine nächste Trainer-Ära einläuten möchte.