Der SV Veert eilt in Richtung Klassenerhalt

Der SV Veert ist auf dem Weg, die Klasse zu halten. – Foto: Susanne Schmidt

Der SV Veert hat mit einem 2:0 (0:0) gegen Schlusslicht SGE Bedburg-Hau II einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Kreisliga A Kleve/Geldern gemacht. Mit dem dritten Sieg in Folge baute die Mannschaft ihren Vorsprung auf die Abstiegszone auf jetzt fünf Punkte aus.

Auf dem knochenharten Naturrasenplatz am Veerter Hülspaßweg wollte sich nur sehr schwer ein richtiges Fußballspiel entwickeln. Beide Teams konzentrierten sich zunächst darauf, Fehler zu vermeiden. Mit zunehmender Spieldauer bekam der SV Veert mehr Ballbesitzphasen. Der Gastgeber versuchte jetzt, sein schnelles Direktspiel über die Außenpositionen in Gang zu setzen. Doch immer wieder fehlte es dem letzten Pass an Genauigkeit. Oder die vielbeinige Abwehr der Gäste aus Hasselt bekam der Ball aus der Gefahrenzone.

Der Erfolg ist umso wichtiger, da auch die Mitkonkurrenten TSV Nieukerk (1:1 gegen den SV Nütterden) und Alemannia Pfalzdorf II (3:2 beim TSV Wachtendonk-Wankum) am Sonntag punkten konnten. Sturm Wissel bleibt nach der 0:4-Niederlage gegen den FC Aldekerk mit 22 Punkten auf Platz 13, nur noch einen Punkt vor dem SV Nütterden auf dem ersten Abstiegsplatz.

Slapstick im Strafraum der SGE-Reserve

In Minute 25 hatte der Tabellenletzte das Glück des Tüchtigen. Nach einer unübersichtlichen Szene im Gästestrafraum schoss SGE-Verteidiger Jonathan Giesen seinen Torwart Simon Lasee an, der den Ball ins Toraus befördern konnte. Auf der anderen Seite kamen die Gäste nur ganz selten zum Abschluss. Der Unterhaltungswert der ersten Halbzeit hielt sich in Grenzen.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es allerdings nur drei Minuten, bis der SV Veert das erlösende 1:0 erzielte. Nach einem satten Schuss von Robin Barth aus halblinker Position bekam Keeper Lasee zwar noch die Hände hoch, doch der Ball kullerte über die Fingerspitzen ins lange Eck zur Führung. In Minute 64 dann die Vorentscheidung. Nach einem vermeintlichen Foulspiel im SGE-Strafraum zeigte der Unparteiische zur allgemeinen Überraschung auf den Elfmeterpunkt. Simon van Stephoudt ließ sich nicht beirren und platzierte den Ball unhaltbar in die rechte untere Ecke zum 2:0-Endstand.

„Ich hatte nicht mit so viel Gegenwehr gerechnet“

Die Gäste zeigten wie so oft in den vergangenen Wochen Moral. Doch spielerisch lief nicht viel zusammen. „Wenn man keine Tore schießt, kann man auch keine Punkte holen“, lautete das Fazit von SGE-Coach René van Elten. „Das ist ein ganz wichtiger Sieg. Ehrlich gesagt hatte ich nicht mit so viel Gegenwehr gerechnet. Dafür meinen Respekt. Spielerisch war das überschaubar, am Ende zählen jedoch nur die drei Punkte“, sagte der Veerter Trainer Timo Pastoors, der sich mit seiner Mannschaft auf dem besten Weg befindet, das Saisonziel Klassenerhalt zu erreichen.