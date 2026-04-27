Der SV Uffing schießt sich gegen Wielenbach aus der Krise

Immer einen Schritt schneller: Leo Rathgeb (l.). – Foto: Rohrmoser

Die Uffinger Fußballer befinden sich wieder unter den Lebenden. „Es ist viel abgefallen“, hielt Trainer Sebastian Graf nach dem Schlusspfiff fest. Aus ihrem fünfwöchigen Fußball-Koma erwachten sie am Freitagabend dank eines 4:1-Erfolgs bei der SG Wielenbach/Pähl. Für den Coach und seine Spieler war es unschwer festzustellen, was zur Trendwende geführt hatte. „Riesenkompliment an die Mannschaft, wie ihr Gespräch gefruchtet hat“, lobt Graf. Aus dem Nichts tauchte wieder das Team auf, das dem SVU so viel Freude bereitet hatte in der Hinrunde. „Alles, was vor einer Woche gefehlt hat, haben sie reingeschmissen.“

Bereits zur Halbzeit hieß es 3:0. Und das lag nicht einmal daran, dass Gegner Wielenbach – überraschend in Abstiegsnöte geraten – einen so katastrophalen Auftritt hinlegte. „Alle haben einen guten Tag erwischt, die Tore waren gut herausgespielt“, hielt der Coach fest. Auch wenn man fairerweise festhalten muss, dass bei zwei Toren Fehler der Hausherren in der Entstehung festzustellen waren.