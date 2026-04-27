Der SV Uffing schießt sich gegen Wielenbach aus der Krise

Nach fünf Wochen ohne Sieg gelingt dem SV Uffing der Befreiungsschlag. Ein Teamgespräch hatte die entscheidende Wende gebracht.
Die Uffinger Fußballer befinden sich wieder unter den Lebenden. „Es ist viel abgefallen“, hielt Trainer Sebastian Graf nach dem Schlusspfiff fest. Aus ihrem fünfwöchigen Fußball-Koma erwachten sie am Freitagabend dank eines 4:1-Erfolgs bei der SG Wielenbach/Pähl. Für den Coach und seine Spieler war es unschwer festzustellen, was zur Trendwende geführt hatte. „Riesenkompliment an die Mannschaft, wie ihr Gespräch gefruchtet hat“, lobt Graf. Aus dem Nichts tauchte wieder das Team auf, das dem SVU so viel Freude bereitet hatte in der Hinrunde. „Alles, was vor einer Woche gefehlt hat, haben sie reingeschmissen.“
Bereits zur Halbzeit hieß es 3:0. Und das lag nicht einmal daran, dass Gegner Wielenbach – überraschend in Abstiegsnöte geraten – einen so katastrophalen Auftritt hinlegte. „Alle haben einen guten Tag erwischt, die Tore waren gut herausgespielt“, hielt der Coach fest. Auch wenn man fairerweise festhalten muss, dass bei zwei Toren Fehler der Hausherren in der Entstehung festzustellen waren.
Dominik Strauß, Felix Hoffmann und Martin Flöß sorgten für den beruhigenden Vorsprung. Auch einen Wunsch hatten die Uffinger an ihren Trainer herangetragen nach dem Teamabend vorigen Dienstag. Er solle doch mehr durchwechseln, mehr frische Beine bringen. Graf nutzte sämtliche fünf Wechsel aus, legte stetig fitte Leute nach. „War schön zu sehen, was in der Mannschaft steckt.“ Mit einem Mal kehrten all die guten Tugenden zurück. Die Lautstärke am Platz, die ordnende Hand des Torhüters, die Unbekümmertheit im Angriff – am schönsten abzulesen beim letzten Treffer von Leo Rathgeb, dem ein „brutales Eins-gegen-Eins“ von Hoffmann vorausging. Graf hält fest: „Wir haben das Ding umgebogen.“