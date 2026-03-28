Der SV Uedesheim will dem Abstiegskampf komplett enteilen

Uedesheim ist gut drauf. – Foto: Christian Haas

Den 2:1-Sieg gegen den TV Kalkum bestätigte der SV Uedesheim mit einem deutlichen 6:1-Erfolg bei Rhenania Hochdahl. Dadurch konnte sich die Mannschaft von Trainer Oliver Seibert erst mal vom Tabellenkeller absetzen. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz 15 beträgt bereits neun Punkte.

Chance auf Befreiungsschlag

Am Sonntag (15 Uhr) hat der SVÜ gegen den Lohausener SV (14.) die Möglichkeit, dem Abstiegskampf komplett zu enteilen. Den Anschluss am Tabellenmittelfeld hat der Tabellenzwölfte bereits erreicht. Die SVG Weißenberg steht als Tabellenachter nur noch drei Punkte vor den Uedesheimern, die vor drei Wochen noch mitten im Abstiegskampf steckten. „Die Mannschaft verdient ein großes Lob. Die Jungs haben den Abstiegskampf angenommen. Jeder war bereit, zu arbeiten und sich voll reinzuhängen. Als Trainer hat man manchmal wenig Einfluss, das habe ich in den letzten Spielen gesehen. Das war einfach nur der Wille der Mannschaft“, betont Seibert.

Morgen, 15:00 Uhr SV Uedesheim Uedesheim Lohausener SV Lohausen 15:00 live PUSH

Ein Symbolbild für den Ehrgeiz des SVÜ-Kaders war der Dreierpack von Gabriel August. Der 21 Jahre alte Offensivspieler kam gegen Hochdahl zwar erst in der 77. Minute auf den Platz, dennoch dauerte es bis zu seinem ersten Treffer keine Minute. In der 87. Minute legte er nach, in der Nachspielzeit (90. +1) komplettierte er seinen Hattrick. Trotz des Polsters, das sich die Neusser durch drei Siege in Serie erarbeitet haben, will Oliver Seibert weiterhin die gleiche Einstellung seiner Mannschaft sehen. „Wir dürfen jetzt natürlich nicht nachlassen. Unser großer Wunsch war es genauso wie letztes Jahr, einen einstelligen Tabellenplatz zu belegen. Wenn wir jetzt so weiter machen, sind wir auf einem guten Weg“, so Seibert.

Pappas wird als Trainer fungieren

Seine Mannschaft braucht auch gegen den Lohausener SV und eine Woche später gegen den SV Hösel Punkte, um sich in die obere Tabellenhälfte vorzuarbeiten. In der Hinrunde konnte der SVÜ in diesen beiden Duellen nur einen Punkt holen. „Nach der 0:2-Niederlage in Lohausen haben wir noch eine Rechnung offen. Das Hinspiel haben wir unglücklich verloren, das wollen wir nicht noch mal“, erklärt der Coach. Am Sonntag werden jedoch Oliver Seibert und Co-Trainer „Nacho“ Gutierrez fehlen.

„Da wir beide nicht da sein können, wird unser Führungsspieler Christos Pappas die Trainerrolle übernehmen. Er besitzt bereits eine Trainerlizenz und hat schon häufig das Training geleitet. Auch in der Hinrunde hat er uns bereits erfolgreich vertreten. Er hat das volle Vertrauen des Trainerteams, aber auch von der Mannschaft“, erklärt Oliver Seibert.