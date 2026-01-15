Der SV Traisa stellt sich neu auf

Marvin Weiland steigt bis Sommer beim SV Traisa als Trainer ein. – Foto: Thorsten Gutschalk (Archiv)

Folgende Vereinsnachricht hat unsere Redaktion vom SV Traisa erreicht.

Der SV Traisa hat auf die zuletzt herausfordernde sportliche Situation reagiert und stellt seine 1. Mannschaft in der KOL Darmstadt für die kommenden Monate neu auf. Mit einem neuen Trainer an der Seitenlinie sollen wieder mehr Stabilität, Klarheit und vor allem die gewachsene Identität des Vereins in den Vordergrund rücken. Mit Marvin Weiland konnte der Verein einen Trainer gewinnen, der den SV Traisa zunächst bis zum Sommer unterstützen wird. Ausschlaggebend für die Zusammenarbeit waren unter anderem die Gespräche mit dem neuen sportlichen Leiter Dennis Hemmel sowie der positive Eindruck vom Umfeld, den Strukturen und den Werten des Vereins.

In den kommenden Monate soll es darum gehen, die typische Traisa-Identität wieder stärker aufleben zu lassen und diese auch auf dem Platz sichtbar zu machen. Der Verein steht traditionell für Zusammenhalt, eine starke Gemeinschaft, eine sehr gute Infrastruktur und ein klares Werteverständnis – genau diese Punkte sollen künftig wieder deutlicher den sportlichen Alltag prägen. Sportlich will der SV Traisa einen intensiven, effektiven und zugleich attraktiven Fußball etablieren. Neben dem kurzfristigen Ziel, die Klasse zu halten, geht es vor allem darum, einen nachhaltigen Grundstein zu legen, auf dem der Verein – unabhängig von einzelnen Personalien – langfristig weiterarbeiten kann.