Der SV Teglingen zieht ins Halbfinale des Emco Kreispokals Feuerwerk in Teglingen

Der SV Teglingen hat sich am gestrigen Abend mit einem 2:1-Sieg gegen die Reserve des SV Holthausen/Biene für das Halbfinale des Emco Kreispokals qualifiziert. In Teglingen war es ein sehr attraktives Spiel, in dem die Hausherren in der ersten Halbzeit viele Chancen hatten, aber nur eine verwandelten.