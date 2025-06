Der SV Sulmetingen gibt drei Abschiede bekannt

Wir verabschieden uns von Gatsby, Dome und Paulo



Danke, Gatsby!

Seit 2016 war Christian „Gatsby“ Ganser ein fester Bestandteil unseres Vereins. Schon als A-Jugendlicher lief er für die Aktiven auf – insgesamt 130 Mal im Trikot seines Heimatvereins. Ohne das Verletzungspech wären es sicher noch viele mehr geworden. Danke für deinen Einsatz, deine Loyalität und deine Leidenschaft für den SVS!



Danke, Dome!

Dominik „Dome“ Martin kam 2023 zum SVS und hinterlässt in kürzester Zeit einen bleibenden Eindruck: 40 Tore in knapp 50 Spielen – unser offensiver Dreh- und Angelpunkt mit Biss und unbändigem Siegeswillen. Wir wünschen dir viel Erfolg auf deinem Weg in Richtung Landesliga!





Danke, Paulo!

Paulo Toni Griebel – seit 2023 beim SVS, knapp 40 Spiele, ein Fels in der Abwehr. Fußballverrückt durch und durch, auch als Jugend- und Stützpunkttrainer aktiv und an den Wochenenden auch mal bei seinem Herzensverein, dem FC Venedig. Du gehst den nächsten Schritt Richtung Landesliga – wir sagen Danke für deinen Einsatz!



Danke euch dreien für alles, was ihr für den SVS geleistet habt. Wir wünschen euch nur das Beste für eure Zukunft – sportlich wie persönlich! Auf Wiedersehen!



-------------------------------------------------------





Tabelle Aufstiegsrunde Bezirksliga Oberschwaben

1. FV Bad Schussenried 16 14-0-2 55:20 42

2. SG Ringschnait / Mittelbuch 16 11-2-3 38:23 35

3. SV Sigmaringen 16 8-3-5 42:23 27

4. SGM Ummendorf/Fischbach 16 6-3-7 26:29 21

5. SGM Blönried/Ebersbach 16 5-5-6 32:30 20

6. FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen 16 6-2-8 19:28 20

7. SV Sulmetingen 16 5-2-9 16:23 17

8. SV Uttenweiler 16 4-2-10 13:36 14

9. SV Steinhausen an der Rottum 16 2-3-11 19:48 9