Der SV Straelen zur Pause torlos gegen den 1. FC Köln Regionalliga West: Für das Schlusslicht zählen am Samstag nur noch drei Punkte.

Die Situation des SV Straelen in der Regionalliga West ist dramatisch, das ist keine echte Neuigkeit. Sechs Zähler wurde in 14 Spielen bisher eingesammelt, zum rettenden Ufer fehlen demnach bereits jetzt zehn Zähler. Auf dem Platz, der diese Rettung im Bestfall bedeuten könnte, steht mit 16 Zählern die U21 des 1. FC Köln, die am Samstag um 14 Uhr an der Römerstraße zu Gast ist.