Der SV Straelen trifft schon wieder nicht Wie schon in den Partien gegen den 1. FC Köln II und den SV Rödinghausen gibt’s auch gegen den FC Schalke 04 II eine Nullnummer. Der Tabellenletzte überzeugt, tritt aber im Abstiegskampf auf der Stelle.

SVS-Trainer Bekim Kastrati scheint die richtige Mischung aus Spielern gefunden zu haben, von denen ein großer Teil in der Vergangenheit eher ein Schattendasein fristete, die aber eine Leidenschaft an den Tag legen, die bis auf die Zuschauerränge spürbar ist.

Innenverteidiger Dacain Dacruz Baraza äußerte sich unmittelbar nach dem Spiel kämpferisch: „Wir sind mit einer Punkteteilung in die Rückrunde gestartet und haben zu Null gespielt. Das ist positiv und gibt Hoffnung für die nächsten Aufgaben.“ Die zuletzt erzielten Ergebnisse passen definitiv nicht zu den gezeigten Leistungen. So bemerkenswert die Nullnummern gegen den 1. FC Köln II, SV Rödinghausen und jetzt gegen die Knappen auch sein mögen, sie helfen dem Tabellenletzten kein Stück weiter. Entsprechend groß war der Frust bei Ex-Profi Marcel Heller angesichts der Tatsache, dass Saisonsieg Nummer drei noch auf sich warten lässt. Gäste-Trainer Jakob Frimpel reagierte nach dem Schlusspfiff erleichtert: „Über die gesamte Spielzeit gesehen lag das Chancenplus bei den Straelenern. Wir nehmen den einen Punkt gerne mit.“

Guter Start

Die Talente aus der Knappenschmiede legten einen Blitzstart hin und hätten in den Anfangsminuten in Führung gehen können, scheiterten jedoch mehrfach an SVS-Schlussmann Julius Paris, der erneut eine tadellose Partie ablieferte. Im weiteren Spielverlauf bekamen die Gastgeber die Partie immer besser in den Griff. Vor rund 650 Zuschauern entwickelte sich eine vom Kampf geprägte Parte, bei der echte Torchancen auf beiden Seiten Mangelware blieben.

Kastrati wechselte zu Beginn des zweiten Durchgangs den pfeilschnellen Ken Mata ein. Eine Maßnahme, die ihre Wirkung nicht verfehlte. In Zusammenarbeit mit Marcel Heller auf dem anderen Flügel sorgte der Youngster für eine echte Belebung des Straelener Offensivspiels. Nach 53 Minuten hatte Marco Cirillo den Straelener Führungstreffer auf dem Fuß, im direkten Gegenzug traf Niklas Castelle auf der anderen Seite nur das Außennetz. Die Dominanz der Gäste aus der ersten Halbzeit war längst verloren gegangen, das eindeutig torgefährlichere Team war der SV Straelen. Doch es zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison, dass beste Möglichkeiten ungenutzt bleiben. So auch wieder an diesem nasskalten Samstagnachmittag, bis Schiedsrichter Alexander Schuh nach vierminütiger Nachspielzeit dem torlosen Treiben ein Ende setzte.