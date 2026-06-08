Der SV Straelen ist zurück in der Kreisliga A.

Endlich mal wieder eine Aufstiegsfeier im Stadion an der Römerstraße. Der SV Straelen hat am Sonntag mit einem 5:0 (1:0) gegen die DJK Twisteden II die sofortige Rückkehr in die Kreisliga A Kleve/Geldern perfekt gemacht. Dem Tabellenführer der B-Liga-Gruppe 2 war allerdings der Druck, auch das letzte Spiel unbedingt gewinnen zu müssen, durchaus anzumerken.
Die Reserve des Bezirksligisten aus Twisteden gab sich keineswegs kampflos geschlagen. Eine halbe Stunde war schon vorbei, als Grün-Gelb den erlösenden Führungstreffer erzielte. Maik Noldes nutzte einen Foulelfmeter zum 1:0 – Saisontreffer Nummer 36 des Routiniers. Als Jonah Siebert in der 57. Minute auf 2:0 erhöhte, kamen die Straelener Fans auf dem legendären Promillehügel allmählich in Feierlaune. Leon Ibishi räumte mit dem Treffer zum 3:0 (68.) die allerletzten Zweifel am Titelgewinn aus dem Weg. In der Schlussphase trafen noch Sebastian Moldovan (79.) und Adam Borg (81.).
Verfolger SF Broekhuysen II, der monatelang die Tabelle angeführt hatte, gewann zum Abschluss mit 5:2 (4:1) beim SV Herongen II und trifft nun in den Aufstiegsspielen zur Kreisliga A auf die SV Bedburg-Hau. Allerdings sorgte das Rennen um Relegationsplatz zwei in der Kreisliga B tatsächlich noch einmal für Spannung. Meister SG Kessel/Ho-Ha hatte sich mit dem Planwagen auf den Weg zum Tabellendritten Germania Wemb gemacht und präsentierte sich dort verständlicherweise nicht in Bestform. Der Gastgeber feierte einen 3:1 (3:0)-Erfolg und wäre um ein Haar noch an der SV Bedburg-Hau vorbeigezogen.
Denn der Tabellenzweite hätte beinahe das bittere Ende einer starken Saison erlebt. Die Mannschaft mühte sich zu einem 3:3 (1:1) beim BV DJK Kellen und kam gerade noch mit einem blauen Auge davon. Die SV Bedburg-Hau hat die Saison ebenso wie Germania Wemb mit 60 Punkten beendet, aber den direkten Vergleich auf ihrer Seite. Am Mittwochabend hat die Mannschaft gegen die SF Broekhuysen II zunächst Heimrecht, am Sonntag folgt das Rückspiel.
In den beiden Relegationsspielen um den Klassenerhalt in der B-Liga treffen Concordia Goch (Gruppe 1) und die Reserve des TSV Nieukerk aufeinander.