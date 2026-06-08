Der SV Straelen ist zurück in der Kreisliga A.

Verfolger SF Broekhuysen II, der monatelang die Tabelle angeführt hatte, gewann zum Abschluss mit 5:2 (4:1) beim SV Herongen II und trifft nun in den Aufstiegsspielen zur Kreisliga A auf die SV Bedburg-Hau. Allerdings sorgte das Rennen um Relegationsplatz zwei in der Kreisliga B tatsächlich noch einmal für Spannung. Meister SG Kessel/Ho-Ha hatte sich mit dem Planwagen auf den Weg zum Tabellendritten Germania Wemb gemacht und präsentierte sich dort verständlicherweise nicht in Bestform. Der Gastgeber feierte einen 3:1 (3:0)-Erfolg und wäre um ein Haar noch an der SV Bedburg-Hau vorbeigezogen.