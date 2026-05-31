Der SV Steinhausen und der FC Bellamont bündeln ihre Kräfte

– Foto: Nicole Halder, Charly Achberge

Der SV Steinhausen/Rottum und der FC Blau-Weiß Bellamont werden zur Saison 2026/27 im aktiven Herrenfußball eine Spielgemeinschaft bilden. Die erste Mannschaft tritt künftig unter dem Namen SGM Steinhausen/Bellamont in der Kreisliga A an, die zweite Mannschaft mit Reserve läuft in der Kreisliga B als SGM Bellamont/Steinhausen auf. Die Entscheidung gilt unabhängig davon, ob dem SV Steinhausen in der laufenden Saison noch der Klassenerhalt in der Bezirksliga Oberschwaben gelingt.

Der SV Steinhausen steht mit 40 Punkten aktuell auf Rang 13 der Bezirksliga Oberschwaben und damit auf dem ersten Abstiegsplatz, nur einen Punkt hinter dem Relegationsplatz. Nach der 1:3-Niederlage gegen Meister FC Mengen wartet zum Saisonfinale der SV Sulmetingen. Der FC Bellamont hat in der Kreisliga A3 nach dem 2:0-Sieg gegen den SV Dettingen den sportlichen Klassenerhalt praktisch gesichert.

Ziel ist eine langfristige Absicherung des Spielbetriebs: „Die erste Mannschaft der neuen SGM wird künftig in der Kreisliga A antreten und die zweite Mannschaft in der Kreisliga B mit einer Reservemannschaft. Ziel der Zusammenarbeit ist es, den Herrenfußball in beiden Vereinen langfristig zu sichern und den Spielern weiterhin attraktive sportliche Perspektiven zu bieten.“

Die Vereine teilten mit: „Der SV Steinhausen/Rottum 1931 e.V. und der FC Blau-Weiß Bellamont e.V. werden zur Saison 2026/2027 im aktiven Herrenfußball eine Spielgemeinschaft bilden.“ Die Einigung sei bereits im März nach intensiven Gesprächen erfolgt.

Tobias Rothenbacher, Abteilungsleiter Fußball beim SV Steinhausen/Rottum, betont: „Die Spielgemeinschaft ist für uns ein wichtiger Schritt, um den Herrenfußball in beiden Vereinen nachhaltig aufzustellen. Besonders wichtig war uns dabei, dass es eine absolut gleichberechtigte Partnerschaft wird.“

Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Auch beim FC Bellamont wird die neue SGM als Chance gesehen. Abteilungsleiter Ferdinand Koch sagt: „Wir wollen unsere Kräfte bündeln und gemeinsam eine stabile sportliche Basis schaffen. Unser Ziel ist eine langfristige Zusammenarbeit auf Augenhöhe.“

Die Nähe beider Vereine spielt dabei eine wichtige Rolle. In der Mitteilung heißt es: „Für beide Vereine ist die Spielgemeinschaft zudem eine naheliegende und sinnvolle Lösung innerhalb der Gemeinde Steinhausen. Durch die räumliche Nähe ergeben sich kurze Wege für Spieler, Trainer und Verantwortliche. Zudem arbeiten die Vereine bereits seit mehreren Jahren erfolgreich im Jugendbereich zusammen.“

Trainerteam steht

Auch die sportliche Leitung ist geregelt. „Mit Lukas Bernsdorff konnte ein neuer Trainer für die erste Mannschaft gewonnen werden, der die Spielgemeinschaft künftig betreuen und das gemeinsame Projekt von Beginn an mitträgt.“ Bernsdorff (30) ist aktuell noch als Trainer bei der SGM Erlenmoos/Ochsenhausen (Kreisliga A3 Oberschwaben) tätig.

Für die zweite Mannschaft bleibt Andreas Kaiser (35) zuständig, der schon seit der Saison 24/25 Trainer beim FC Bellamont ist.

Die Abteilungsleiter sehen das neue Team gut aufgestellt: „Mit beiden jungen und erfolgshungrigen Trainern Lukas und Andreas sowie den Betreuern Patrick Salzer und Roman Korntheuer haben wir ein sehr gutes Team zusammengestellt.“

Damit setzen Steinhausen und Bellamont auf ein gemeinsames Modell, das sportliche Perspektive, regionale Nähe und organisatorische Stabilität verbinden soll. Für beide Vereine beginnt damit zur neuen Saison ein neues Kapitel.