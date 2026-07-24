„Der SV Sonsbeck kommt über den Zusammenhalt“

Heiner Gesthüsen über den SV Sonsbeck – Foto: Gesthüsen

Heiner Gesthüsen weiß aus persönlicher Erfahrung, wie Abstiegskampf beim SV Sonsbeck geht. Der 49-Jährige spielte selber lange in der ersten Mannschaft, bevor er sich zum Fußball-Abteilungsleiter wählen ließ. Vor 15 Jahren beendete Gesthüsen mit seinem Kumpel Jörg Hahn in einem Heimspiel in der Niederrheinliga, bis 2012 die höchste Spielklasse im Fußballverband Niederrhein, gegen die SF Baumberg seine Karriere. Und eben gegen diese Baumberger starten die Sonsbecker am 15. August in die Saison 2026/27. Gesthüsen möchte erneut als Funktionär seinen Teil dazu beitragen, dass der SVS den Klassenverbleib in der fünften deutschen Liga schafft. Ein Gespräch über die Kaderzusammenstellung, den Klassenerhalt und Spielerberater.