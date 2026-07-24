„Der SV Sonsbeck kommt über den Zusammenhalt“

Heiner Gesthüsen weiß aus persönlicher Erfahrung, wie Abstiegskampf beim SV Sonsbeck geht. Der 49-Jährige spielte selber lange in der ersten Mannschaft, bevor er sich zum Fußball-Abteilungsleiter wählen ließ. Vor 15 Jahren beendete Gesthüsen mit seinem Kumpel Jörg Hahn in einem Heimspiel in der Niederrheinliga, bis 2012 die höchste Spielklasse im Fußballverband Niederrhein, gegen die SF Baumberg seine Karriere. Und eben gegen diese Baumberger starten die Sonsbecker am 15. August in die Saison 2026/27. Gesthüsen möchte erneut als Funktionär seinen Teil dazu beitragen, dass der SVS den Klassenverbleib in der fünften deutschen Liga schafft. Ein Gespräch über die Kaderzusammenstellung, den Klassenerhalt und Spielerberater.
HEINER GESTHÜSEN Wir suchen noch nach einem vierten Innenverteidiger und zwei jungen Leuten für die Außenbahn und fürs Mittelfeld. Und ein Ersatz für den Langzeitverletzten Klaus Keisers sollte her. Vielleicht landen wir ja wieder so einen Glückgriff wie mit Felix Geisler. Ein dritter Torhüter fehlt ebenfalls noch. Die sieben Spieler, die wir bisher geholt haben, passen top in den Kader. Das kann man jetzt schon sagen.
GESTHÜSEN Aus unserer Sicht steht der Verpflichtung nichts im Weg. Wenn Sihun Kim und Wiktor Stolc zu uns wollen und wir uns einigen, dann nehmen wir sie gerne in den Kader auf. Sihun kommt aus dem Raum Düsseldorf und kann wie Wiktor, der in Oberhausen lebt, mit anderen Jungs eine Fahrgemeinschaft bilden.
GESTHÜSEN Fertige Oberliga-Spieler aus der Umgebung zu uns zu holen, ist sehr, sehr schwierig. Da sind unsere finanziellen Mittel weiter begrenzt. Und Sonsbeck liegt weit weg von den großen Städten, unsere Anlage mit dem öffentlichen Personennahverkehr zu erreichen, ist ebenfalls sehr schwierig. Das macht die Kaderplanung nicht gerade einfacher.
GESTHÜSEN Wir arbeiten schon länger mit einem Spielerberater zusammen, der weiß, wie der SV Sonsbeck tickt. Gerald Siebert schickt uns zumeist Spieler, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen. Bei uns können sie sich weiterentwickeln. Das große Geld kann man in Sonsbeck nicht verdienen. Wir verstehen uns da auch als Ausbildungsverein, hoffen aber immer, dass die Spieler länger als zwei Jahre bei uns bleiben.
GESTHÜSEN Wir sind eine Gemeinschaft, wir kommen über den Zusammenhalt. Die familiären Vereinsstrukturen sind was Besonderes in der Oberliga. Die Spieler, die wir holen, müssen dazu passen. Die Jungs müssen wissen, dass wir Spieltag für Spieltag 110 Prozent geben müssen, um drin zu bleiben. In dieser Saison mit den starken Regionalliga-Absteigern gilt das umso mehr.
GESTHÜSEN Das ist sehr wichtig. Neuzugänge wie Julius Paris oder Tom Cappel, die vom Dorf kommen, können nachvollziehen, wie der SV Sonsbeck funktioniert. Sie bleiben auch gerne mal länger nach dem Training oder Spiel. Robin Schoofs, Luca Janßen, Sebastian Leurs sowie die Elspaß-Brüder Philipp und Christoph tragen das Sonsbeck-Gen in sich und identifizieren sich zu hundert Prozent mit dem Verein. Niklas Binn wohnt mittlerweile in Sonsbeck. Klaus Keisers, der zwar Veener ist, zähle ich auch als Sonsbecker, da er schon so lange bei uns spielt.
GESTHÜSEN Jeder weiß, dass der SV Scherpenberg andere finanzielle Möglichkeiten hat als wir. Aber das ist uns egal, wir schauen auf uns und werden unseren Weg so weitergehen. Wir haben einen großen Sponsorenpool und nicht den einen großen Unterstützer. Wenn da mal jemand wegbricht, kommt meistens jemand anderes dazu.