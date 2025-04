Der SV Sonsbeck hat gegen den Mülheimer FC den Ligaverbleib klargemacht. – Foto: Arno Wirths

Der SV Sonsbeck feiert den Klassenerhalt Der 3:0-Heimsieg des Oberligisten SV Sonsbeck gegen den Mülheimer FC 97 sorgt für den Ligaverbleib. Trainer Heinrich Losing findet nur lobende Worte für sein Team. Ein Wermutstropfen: Ein Spieler muss zweimal am Kopf behandelt werden.

Am Sonntagnachmittag hat es in Sonsbeck nur glückliche Gesichter gegegeben – zumindest im Willy-Lemkens-Sportpark. Denn der Oberligist SV Sonsbeck machte mit einem 3:0 (0:0)-Erfolg über den Mülheimer FC den vorzeitigen Klassenerhalt perfekt. Mit nun 42 Punkten und dem achten Platz dürfen sich der Verein und seine Anhänger auch in der kommenden Spielzeit auf Oberliga-Fußball in Sonsbeck freuen. Philipp Elspaß, Niklas Binn und Klaus Keisers sorgten mit ihren Treffern für klare Verhältnisse.

Heute, 15:00 Uhr SV Sonsbeck SV Sonsbeck Mülheimer FC 97 Mülh. FC 97 3 0 Die 350 Zuschauer sahen im ersten Abschnitt noch eine ausgeglichene und kampfbetonte Partie. Beide Mannschaften schenkten sich nichts. SVS-Innenverteidiger Philipp Elspaß musste zweimal am Kopf behandelt werden. In der 25. Minute stieß er bei einem Kopfballversuch mit seinem Gegenspieler zusammen und blutete stark aus der Nase. Eine genaue Diagnose kann erst nach einer Untersuchung im Krankenhaus festgestellt werden.

SV Sonsbeck torgefährlicher Insgesamt strahlten die Sonsbecker mehr Torgefahr aus. Erst vergab Klaus Keisers (9., 15.) zwei gute Möglichkeiten. Nach einer Flanke von Tobias Meier, der den Vorzug vor Sebastian Leurs bekommen hatte – Leurs hatte beim 4:0-Sieg in Biemenhorst noch in der Startelf gestanden – scheiterte Hayato Uchimura per Kopf am stark aufgelegten Jaden Raphael Bagh. Der Mülheimer Keeper – mit seinen 1,97 Metern auch eine eindrucksvolle Erscheinung – verhinderte dreimal überragend die Sonsbecker Führung. Auch Niklas Binn mit einem Schlenzer aus rund 20 Metern konnte Bagh nicht überwinden.