Der SV Sevelen wehrt sich gegen die Vorwürfe

Das 1:1 am vorletzten Spieltag beim SV Sevelen war für den A-Ligisten Viktoria Winnekendonk doppelt bitter. Zum einen büßte die Mannschaft am Koetherdyck die letztlich entscheidenden Punkte im Rennen um Aufstiegsplatz zwei ein. Zum anderen verletzte sich Spielmacher Luca Janssen in der Schlussphase so schwer (Bruch der Kniescheibe), dass er monatelang ausfällt. Im Rückblick hatte Viktoria-Trainer Johannes Rankers von einem „Skandalspiel“ gesprochen.

Damit ist Christoph Fronhoffs, Seniorenobmann des SV Sevelen, gar nicht einverstanden und setzt sich zur Wehr. „Das Spiel war von Anfang an auf beiden Seiten von intensiv geführten Zweikämpfen geprägt, was allerdings nach den Vorfällen im Hinspiel auch zu erwarten war.

Die Vorgeschichte

Zu den „Vorfällen“ im Hinspiel: Schon beim ersten Aufeinandertreffen hatten sich die beiden Lokalrivalen nichts geschenkt. Der SV Sevelen hatte am 17. November zur Pause im Winnekendonker Sportpark mit 2:0 geführt. Am Ende hatte es für die Viktoria noch zu einem 2:2 gereicht, weil der ehemalige Torjäger Torben Schellenberg in der Schlussminute einen Elfmeter verwandelt hatte. Nach dem Abpfiff ging es noch einmal zur Sache. Plötzlich lag Sevelens Co-Trainer Heiko Kuhlmann am Boden – angeblich nach einer Attacke von Luca Janssen. „Beim Rückspiel ist Heiko zu Hause geblieben. Er hat gesagt, dass er sich Winnekendonk nicht noch einmal antut“, so Fronhoffs.