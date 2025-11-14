Der SV Sevelen befindet sich auf einem richtig guten Weg

Ein Blick auf das aktuelle Torverhältnis von 33:31 verdeutlicht Stärken und Schwächen der Mannschaft vom Koetherdyck. „Vorne greifen die Automatismen endlich“, so Maas. Doch auf der anderen Seite gehört auch noch das Thema Defensive auf die Tagesordnung. „Die vielen Gegentore sind irgendwo auch dem jugendlichen Leichtsinn geschuldet. Wir finden oftmals noch nicht den richtigen Moment, um das Tempo auf dem Platz zu verändern und das Spiel zu beruhigen. Es bringt nichts, nur immer forsch nach vorne zu spielen. Das ist aber auch ein Lernprozess“, sagt der Trainer.

Aktuell spricht einiges dafür, dass der SV Sevelen auch diese Baustelle erfolgreich in Angriff nimmt. „Wir sind uns im Verein alle einig, dass wir derzeit an einem Fundament für eine neue Mannschaft arbeiten. Und das sieht bisher ganz gut aus“, sagt Maas und bringt damit die gute Stimmung auf den Punkt, die kurz vor dem Ende der Halbserie rund um den Koetherdyck herrscht.