Der Einsatz von Kapitän Nico Frömmgen ist für das Spiel in Lowick sehr fraglich. – Foto: Arno Wirths

Der SV Scherpenberg will am Freitagabend in Lowick vorlegen Landesliga, Gruppe 2: Um 20 Uhr treten die Scherpenberger bei der DJK Lowick an.

Der SV Scherpenberg spielt in der Landesliga, Gruppe 2 bislang eine ausgezeichnete Saison, und da hier nur 26 Vergleiche in der laufenden Saison anstehen, hat die Tabelle nach acht Spieltagen sicherlich auch schon mehr Aussagekraft, als das sonst der Fall wäre. Vor und nach dem Vergleich mit dem TuS Fichte Lintfort am 3. Spieltag, als die Scherpenberger daheim 2:3 unterlagen, gab es keinen einzigen Punktverlust.

Demnach steht das Team von Trainer Ralf Gemmer nicht nur in der Tabelle ganz oben, sondern mit fünf Siegen in Folge natürlich auch im FuPa-Power-Ranking, das die aktuelle Form spiegelt. Auswärts haben die Scherpenberger also bisher noch keinen Punkt abgegeben, und natürlich hätten sie nichts dagegen, wenn das auch am Freitagabend um 20 Uhr beim starken Aufsteiger DJK Sportfreunde Lowick so bleibt. Die DJK ist mit 13 Punkten aktuell Vierter, führt mit drei Siegen und einem Remis aber die Heimtabelle an, kommt dabei auf heimischem Grund auf 10:3 Tore. Personalfragen beim SVS noch offen