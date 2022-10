Der SV Scherpenberg gewinnt wildes Spiel in Lowick mit 6:3 Landesliga, Gruppe 2: Der Spitzenreiter lag früh im Spiel 0:2 und 1:3 zurück.

Der SV Scherpenberg spielt in der Landesliga, Gruppe 2 bislang eine ausgezeichnete Saison, und da hier nur 26 Vergleiche in der laufenden Saison anstehen, hatte die Tabelle nach acht Spieltagen sicherlich auch schon mehr Aussagekraft, als das sonst der Fall wäre. Vor und nach dem Vergleich mit dem TuS Fichte Lintfort am 3. Spieltag, als die Scherpenberger daheim 2:3 unterlagen, gab es keinen einzigen Punktverlust.

Dabei blieb es auch zum Auftakt des 9. Spieltags am Freitagabend im Vergleich bei Aufsteiger DJK Sportfreunde Lowick, doch die Partie bot mehr Drama und Aufregung, als das Scherpenbergs Trainer Ralf Gemmer lieb sein konnte.

Denn die Frühphase der Partie gehörte eindeutig den Gastgebern. Es waren gerade einmal acht Minuten gespielt, als René Üffing und David Rehms die DJK bereits mit 2:0 in Führung geschossen hatten. Nach gut einer halben Stunde gelang Marcel Gesemann zwar der Anschluss, doch fünf Minuten später hatte Rehms mit seinem zweiten Treffer des Abends darauf eine Antwort parat.

Entscheidende Wende kurz vor der Pause

Entscheidend dafür, dass die Partie dennoch in Richtung des Spitzenreiters kippte, war der Umstand, dass Darius Strode und erneut Gesemann daraus noch vor der Pause, in der 43. Minute sowie in der dritten Minute der Nachspielzeit, noch einen 3:3-Pausenstand machten - maximal unglücklich für die Lowicker, perfekt für den Spitzenreiter.

Nach dem Seitenwechsel sorgte Maximilian Stellmach dann in der 49. Minute für die erste Scherpenberger Führung des Abends. Dabei blieb es dann jedoch bis kurz vor dem Abpfiff. Erst in der 89. Minute brachte Darius Strodes zweiter Treffer des Spiels das fünfte Tor der Gäste, für den Endstand sorgte in der Nachspielzeit dann Tim Ramroth.

Damit haben die Scherpenberger den Vorsprung auf den Zweiten Klosterhardt erst einmal bis Sonntag auf sechs Punkte ausgebaut, die Arminen haben es ihrerseits dann mit dem Fünften SpVgg Sterkrade-Nord zu tun.