 2026-04-23T13:43:33.969Z

Der Spieltag

Der SV Scheppach und die SSV Glött tauschen die Plätze

Kellerduell der Kreisliga West endet mit Heimsieg +++ Balzhausen setzt die Aufholjagd fort +++ Offingen bleibt an Türk Gücü dran

von red · Heute, 21:41 Uhr · 0 Leser
Scheppachs Keeper Paul Rutkowski hielt in der Schlussphase den Heimsieg gegen die SSV Glött fest.
Scheppachs Keeper Paul Rutkowski hielt in der Schlussphase den Heimsieg gegen die SSV Glött fest. – Foto: Benjamin Rößle

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KL West
Ziemetshsn.
FC Günzburg
Thannhausen
SC Bubesheim

Im Abstiegskampf der Kreisliga West landete der SV Scheppach einen 2:1-Sieg gegen die SSV Glött und tauschte mit den Lilien dadurch die Plätze. Glött rutschte auf einen Abstiegsrang, die Scheppacher klettern in die Relegationszone. Der lange abgeschlagene TSV Balzhausen gewann das Duell gegen die TSG Thannhausen und darf nun sogar vom direkten Klassenerhalt träumen. Im Titelrennen konnte der TSV Offingen den Abstand auf den Spitzenreiter Türk Gücü Lauingen auf vier Zähler verkürzen.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Scheppach
SV ScheppachScheppach
SSV Glött
SSV GlöttSSV Glött
2
1

Der SV Scheppach setzte sich im Kellerduell knapp mit 2:1 gegen den SSV Glött durch und legte den Grundstein bereits vor der Pause. Philip Hämmerle eröffnete nach feiner Vorarbeit von Georghe-Daniel Azamfirei den Torreigen (24.), ehe Azamfirei selbst kurz vor dem Halbzeitpfiff auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel kam Glött zurück: Bernd Ostertag verwandelte in der 60. Minute einen Elfmeter und machte die Partie wieder spannend. Doch Scheppach verteidigte den Vorsprung leidenschaftlich und brachte den Sieg über die Zeit.
Schiedsrichter: Tobias Heuberger (Möttingen) - Zuschauer: 70

Gestern, 15:00 Uhr
SSV Neumünster-U`schöneberg
SSV Neumünster-U`schönebergNeumünst.-U.
FC Günzburg
FC GünzburgFC Günzburg
1
2
Abpfiff

Frühe Führung, schnelle Antwort und ein spätes Happy End für den FCG: Der FC Günzburg gewann bei Neumünster-Unterschöneberg mit 2:1. Fabian Schrodi brachte den SSV bereits in der 5. Minute in Front, die Vorlage kam von Valentin Jaumann. Günzburg ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und glich durch Maximilian Lamatsch nach einem Ballverlust im Zentrum aus (36.). Nach der Pause wurde es hektischer, auch begünstigt durch eine Zeitstrafe gegen Franz Behmer. In der 68. Minute schlug Enes Güzel zu und sicherte Günzburg den Auswärtssieg.
Schiedsrichter: Bernd Birkenmaier (Hohenmemmingen) - Zuschauer: 100

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Balzhausen
TSV BalzhausenBalzhausen
TSG Thannhausen
TSG ThannhausenThannhausen
2
1
Abpfiff

Der TSV Balzhausen behielt in einem intensiven Duell gegen die TSG Thannhausen mit 2:1 die Oberhand. Tim Niesporek brachte den TSV nach einem sehenswerten Pass von Danny Obeser in Führung (28.). Thannhausen kämpfte sich zurück und glich durch Arlind Berisha aus (56.). Doch Balzhausen hatte die passende Antwort: Moritz Deni verwertete eine punktgenaue Vorlage von Johannes Keisinger zum Siegtreffer (64.). In der Schlussphase schwächte sich Thannhausen zusätzlich – Keeper Pham Dinh Long sah die Rote Karte (76.).
Schiedsrichter: Jonas Keppeler (Eggelstetten) - Zuschauer: 170

Gestern, 15:00 Uhr
SC Altenmünster
SC AltenmünsterAltenmünster
TSV Ziemetshausen
TSV ZiemetshausenZiemetshsn.
1
1
Abpfiff

Dramatik bis zur letzten Sekunde: Der SC Altenmünster musste sich gegen den TSV Ziemetshausen mit einem 1:1 begnügen. Manfred Glenk hatte den SCA in der 25. Minute in Führung gebracht und lange sah alles nach einem Heimsieg aus. Doch tief in der Nachspielzeit schlugen die Gäste zurück: Tarik Music traf nach perfekter Vorlage von Fabio Müller zum späten Ausgleich und sorgte für ausgelassene Jubelszenen bei Ziemetshausen.
Schiedsrichter: Toni Haubenreißer (Aresing) - Zuschauer: 125

Sa., 25.04.2026, 16:00 Uhr
SC Bubesheim
SC BubesheimSC Bubesheim
SpVgg Wiesenbach
SpVgg WiesenbachWiesenbach
3
1
Abpfiff

Der SC Bubesheim setzte sich mit 3:1 gegen die SpVgg Wiesenbach durch und zeigte vor allem nach der Pause seine Stärke. Tibor Petrik brachte den Ex-Landesligist in der 21. Minute in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel glich Daniel Steck per Kopf nach Vorlage von Leonard Rösch aus. Doch im zweiten Durchgang übernahm Bubesheim wieder die Kontrolle: Jan Wiedemann stellte die Führung wieder her, ehe Wiesenbach durch eine Gelb-Rote Karte gegen Leonard Munding (71.) geschwächt wurde. Adam Kunz sorgte schließlich für die Entscheidung (77.).
Schiedsrichter: Arjan Plooij (Zusamaltheim) - Zuschauer: 120

Gestern, 15:00 Uhr
Türkiyemspor Krumbach
Türkiyemspor KrumbachTürk Krumb.
TSV Offingen
TSV OffingenTSV Offingen
1
3
Abpfiff

Der TSV Offingen bewies Auswärtsstärke und gewann bei Türkiyemspor Krumbach mit 3:1. Mann des Spiels war Elias Kerker, der früh doppelt zuschlug: erst nach Vorlage von Stefan Wohnlich (6.), dann mit einem sehenswerten Distanzschuss (28.). Türkiyemspor kam direkt nach der Pause durch Meric Capar noch einmal heran (47.), doch Offingen blieb gefährlich und stellte durch Ismail Bülbül mit einem weiteren Fernschuss den alten Abstand wieder her (76.).
Schiedsrichter: Julius Ulrich (Flotzheim) - Zuschauer: 90

Gestern, 15:00 Uhr
SV Neuburg/Kammel
SV Neuburg/KammelNeuburg/K.
Türk Gücü Lauingen
Türk Gücü LauingenTG Lauingen
4
4
Abpfiff

Ein echtes Spektakel mit offenem Visier: Der SV Neuburg/Kammel und Türk Gücü Lauingen trennten sich in einem torreichen Spiel 4:4. Lauingen ging früh durch Venhar Neziri in Führung (10.), doch Neuburg antwortete postwendend durch Samuel Gritsch (12.). Daniel Bobitiu drehte die Partie mit einem starken Solo und einem weiteren Treffer auf 3:1 (24., 34.). Doch Lauingen kämpfte sich zurück: Timur Cukur traf doppelt und glich aus. Bobitiu brachte Neuburg erneut in Front (63.), ehe Neziri kurz vor Schluss den umjubelten Ausgleich erzielte (88.). Ein wildes Spiel, das keinen Sieger verdiente.
Schiedsrichter: Michael Greiner (Balzhausen) - Zuschauer: 100