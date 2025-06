Der SV Schemmerhofen und der SV Burgrieden steigen ab

---



Aufstiegsrunde







In einem unterhaltsamen Spiel feierte der SV Uttenweiler zum Abschluss einen knappen 3:2-Heimsieg. Michael Kienle brachte den SV Steinhausen an der Rottum in der 10. Minute in Führung, ehe Kevin Schelkle (52.), Julian Beck (58.) und Pascal Volz (83.) für die Gastgeber trafen. Für die Gäste war David Freisinger in der 54. Minute erfolgreich. Der SV Uttenweiler bleibt damit auf Rang acht und der SV Steinhausen beendet die Saison als Tabellenletzter.

---



Trotz früher Führung durch Patrick Baur (15.) und Felix Bonelli (23.) unterlag Meister FV Bad Schussenried bei der SGM Ummendorf/Fischbach mit 2:4. Für die Hausherren traf Matthias Hatzing doppelt (19., 38.), Stefan Kärcher erzielte die weiteren Tore in der 45. und 60. Minute. Ummendorf/Fischbach beendet die Runde auf Rang vier.

---



Einen Achtungserfolg feierte die SGM Blönried/Ebersbach mit dem 3:2-Sieg über den favorisierten SV Sigmaringen. Nach einer frühen Zwei-Tore-Führung der Gastgeber (28., 29.) glichen Harun Erdem (54.) und Daniel Abdulahad (56.) für die Gäste aus. Den Schlusspunkt setzte Blönried/Ebersbach in der 68. Minute. Der SV Sigmaringen beendet die Saison auf Platz drei, Blönried/Ebersbach auf Platz fünf.

---



Dem Tabellenzweiten SG Ringschnait/Mittelbuch gelang ein knapper 1:0-Auswärtssieg beim SV Sulmetingen. Michael Wiest erzielte bereits in der 15. Minute das entscheidende Tor. Für Sulmetingen endet die Saison auf Rang sieben, Ringschnait hat mit dem Relegationsspiel nächsten Samstag gegen den FC Staig noch ein Ziel vor Augen.







Abstiegsrunde



Mit einem souveränen 3:0-Sieg beim Tabellenletzten machte die SG Warthausen/Birkenhard den Relegationsplatz klar. Patrick Wilpert traf doppelt (3., 37.), Max Haller stellte in der 72. Minute den Endstand her. Die Sportfreunde Schwendi beendet die Saison abgeschlagen auf dem letzten Platz.

---



Trotz früher Führung durch Paul Britsch (42.) unterlag die SG Muttensweiler/ Hochdorf dem TSV Kirchberg/Iller mit 1:2. Tobias Knoll (55.) und Alexander Luppold (82.) drehten die Partie für die Gäste. Lukas Eisele sah noch in der 76. Minute die rote Karte. Muttensweiler belegt Platz acht und ist abgestiegen, Kirchberg sichert sich auf Platz zwei den Ligaverlbleib.

---



Spitzenreiter SF Hundersingen krönte seine starke Runde mit einem 3:2-Sieg gegen die SG Ertingen / Binzwangen. Lukas Reiter (49.) und Laurin Birkhofer (69.) brachten die Gäste zweimal in Führung, doch Xaver Koch (68.), Jochen Gulde (77.) und Dennis Heiss (80.) sorgten für die Wende. Der SG Ertingen/Binzwangen (Platz 3) bleibt durch den Klassenerhalt des SV Mietingen (Landesliga Staffel 4) die Relegation erspart und kann auch die nächste Saison in der Bezirksliga planen.

----



Nach Zwei-Tore-Führung durch Michael Wild (4.) und Malik Cebeci (40.) verlor Türkspor Biberach noch mit 2:3. Ein Eigentor von Felix Stumm (41.) leitete die Wende ein, Fynn Scharfenberg (46.) und Martin Funk (67.) vollendeten das Comeback. Baustetten beendet die Saison auf Platz neuen, Türkspor steht einen Platz dahinter.

---



Im direkten Duell der Verfolger um den Relegationsplatz ging es um alles – doch durch den Sieg der SG Warthausen/Birkenhard müssen beide Mannschaften den bitteren Gang in die Kreisliga A antreten. Kim Joel Lück (26.) und Dario Ehe (65.) trafen für die Gäste, Mathias Brinsa (35.) glich zwischenzeitlich aus.